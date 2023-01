OL Mercato : L'Olympique Lyonnais vise un milieu sénégalais

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 12:02

Après avoir faire revenir Dejan Lovren la semaine dernière, l' OL se renseigne sur un milieu sénégalais pour renforcer son entrejeu.

L' OL continue de se montrer particulièrement actif sur ce mercato hivernal. Dans une situation assez complexe en championnat, les dirigeants lyonnais misent tout sur cette période des transferts pour renforcer l'effectif de Laurent Blanc. Le 2 janvier dernier, l'Olympique Lyonnais a officialisé le retour de Dejan Lovren pour solidifier le secteur défensif. Dans le sens des départs, Florent Sanchez Da Silva est parti en prêt à Volendam, club de première division hollandaise, et celui-ci ne devrait pas être le seul joueur à quitter le club cet hiver.

En effet, l' OL cherche toujours une porte de sortie à Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde qui n'entrent plus dans les plans des dirigeants lyonnais. Bradley Barcola, mécontent de son temps de jeu, pourrait lui aussi être prêté lors de ce mercato. Ces dernières heures, Bruno Cheyrou s'activerait pour faire venir un nouveau renfort à l' OL, et l'aurait déniché dans le championnat espagnol.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais s'intéresse à Pathé Ciss

Si l'on en croit les informations révélées par Foot Mercato, l' OL serait intéressé par le milieu sénégalais du Rayo Vallecano, Pathé Ciss. Arrivé au club espagnol en 2021, le joueur de 28 ans fait le bonheur de son équipe et est devenu un élément indispensable de l'effectif du Rayo Vallecano. Avec la sélection sénégalaise, Pathé Ciss n'a disputé que 4 matches, dont 3 en Coupe du monde puisqu'il a eu l'honneur d'être sélectionné par Aliou Cissé pour être du voyage au Qatar. Pour le moment, l' OL n'est pas encore passé à l'action pour s'attacher les services du milieu sénégalais, et il sera certainement difficile de convaincre les dirigeants espgnol de laisser filer l'un de leurs meilleurs éléments juste avant la deuxième partie de saison.