OL Mercato : Tout était bouclé pour l'arrivée d'un milieu à Lyon

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 12:33

Très actif en toute fin de mercato, l' OL a échoué dans un dossier prioritaire alors que tout était bouclé pour l'arrivée d'un milieu à Lyon.

À l'image du sportif depuis plusieurs mois, l' OL n'a pas vraiment été à la hauteur sur le mercato hivernal. Alors que Laurent Blanc demandait des renforts de poids pour faire remonter l'Olympique Lyonnais au classement durant la première partie de saison, les dirigeants ont fait revenir Dejan Lovren en tout début de mercato pour consolider la défense. Derrière, il aura fallu attendre les dernières heures pour voir deux attaquants, inconnus au bataillon, débarquer à l' OL.

Le premier se nomme Jeffinho. Attaquant brésilien de Botafogo, le joueur de 23 ans est arrivé chez les Gones contre un chèque de 10M€ + 2,5M€ de bonus. En ce qui concerne le deuxième renfort offensif, il s'agit d'Amin Sarr, qui arrive en provenance d’Heerenveen en Eredivisie. Grand espoir suédois, ce pur avant-centre a coûté plus de 12M€ à l' OL.

Mais il restait une priorité pour les dirigeants lyonnais avant la fin du mercato. À la recherche d'un milieu de terrain défensif, l' OL semblait sur le point de conclure l'affaire pour faire venir Pathé Ciss sur le fil. Finalement, le transfert ne se fera pas, mais les dernières révélations concernant ce dossier ne devrait pas remonter le moral aux supporters lyonnais.

OL Mercato : Un accord avait été trouvé avec le Rayo Vallecano pour Pathé Ciss

D'après les informations révélées par L'Équipe, les deux clubs étaient bel et bien parvenus à un accord autour de 7M€ + 5M€ de bonus pour le transfert de Pathé Ciss comme l'explique le président du Rayo Vallecano : "On a commencé à négocier aux alentours de 22 heures et on est finalement tombés d'accord sur un transfert de 7 M€ + 5 de bonus, à 22 h 45. Mais comme le marché français ferme une heure avant toute l'Europe, à 23 heures au lieu de minuit, on n'a pas eu le temps suffisant pour envoyer les documents au système français. Même si on a essayé." Tout était donc réglé pour la venue de Pathé Ciss, mais le temps n'a pas joué en la faveur de l' OL sur cette affaire.