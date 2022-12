ASSE Mercato : L'arrivée d'un gardien à Saint-Etienne se complique

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 13:04

Alors que l’ ASSE a lancé les négociations pour enrôler un gardien de Valenciennes, l'un de ses coéquipiers tente de parasiter le dossier.

Gautier Larsonneur, gardien de but de Valenciennes FC, est la priorité de l’ ASSE pendant le mercato hivernal. Lanterne rouge de Ligue 2 et pire défense de ce championnat, le club ligérien est à la recherche d’un portier décisif. L’AS Saint-Etienne est ainsi en contact avec le VAFC afin de négocier le transfert de leur portier N°1, dont le contrat expire en juin 2023. L’information est confirmée par l’entraîneur du club nordiste. « Il y a des discussions et un intérêt certain (de l' ASSE, ndlr), a-t-il admis en conférence de presse. Ses représentants font ce qu’il faut de leur côté et les représentants du club font aussi ce qu’il faut de notre côté », a souligné Nicolas Rabuel, opposé au départ de Gautier Larsonneur cet hiver.

ASSE Mercato : Lecœuche veut convaincre Larsonneur de rester à Valenciennes

Mais le coach de Valenciennes FC n’est pas le seul à mettre son veto pour le transfert du dernier rempart de son équipe à l’ ASSE. L’un de ses coéquipiers, Quentin Lecœuche, s'oppose aussi au départ du gardien de but à Saint-Etienne. « Bien sûr on tente de le convaincre de rester. On aimerait forcément le garder, parce que c’est l’un des meilleurs gardiens du championnat », a-t-il déclaré face aux médias après le match nul de Valenciennes face à Amiens (1-1).

« Mais cela ne nous regarde pas plus que ça. C’est entre les deux clubs maintenant que ça se passe. S’il décide de partir, on fera avec », a conclu le défenseur du VAFC. Gautier Larsonneur est prêté par le Stade Brestois à Valenciennes, avec une option d'achat. Certains médias croient savoir que l’option d'achat a déjà été levée, et que le club nordiste réclamerait 4 millions d'euros à l’ ASSE pour le transfert du portier de 25 ans.