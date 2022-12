OL : Un prodige de Lyon pourrait rapporter gros au club

Publié par Jules le 28 décembre 2022 à 12:20

L' OL, qui dispose de l'un des meilleurs centre de formation d'Europe, est habitué a sortir de grands talents, et un prodige en défense en fait partie.

Après un début de saison très compliqué, l' OL ne se classe qu'à la 8e place de Ligue 1 au moment de revenir de la trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022. Depuis l'entame du championnat, les Lyonnais connaissent des problèmes à certains postes, notamment en défense, où Jérôme Boateng ne donne pas satisfaction. Au final, c'est Castello Lukeba, qui, à seulement 20 ans, s'est imposé comme le patron de la défense des Gones et ne cesse de briller semaine après semaine.

En ce début d'exercice 2022-2023, Castello Lukeba a déjà disputé pas moins de 14 rencontres sur 15 possibles, et est le troisième joueur le plus utilisé par l'Olympique Lyonnais cette saison, juste derrière Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette. Une explosion éclaire pour le jeune défenseur central lyonnais qui est d'ores et déjà devenu un élément indispensable à l' OL, alors qu'il a tout juste 20 ans.

OL : Castello Lukeba élu meilleur jeune défenseur central stoppeur

Récemment, le CIES, l'observatoire du football, a rendu un rapport sur les joueurs de moins de 21 ans les plus performants à chaque poste. Dans cette liste de noms, l' OL est mis à l'honneur, puisque Castello Lukeba a été désigné comme le meilleur jeune défenseur central stoppeur. En défense, il est associé à Josko Gvardiol, qui a réalisé une belle Coupe du monde et qui affole déjà l'Europe. Une belle récompense pour le jeune défenseur lyonnais qui commence à se faire un nom auprès des plus grandes écuries européennes.

En plus de désigner les joueurs de moins de 21 ans les plus prometteurs, le CIES s'est également risqué à une estimation du prix de chacun des talents composant la liste. Ainsi, l'observatoire du football a estimé le prix de Castello Lukeba à près de 37 millions d'euros. Une nouvelle qui devrait donner le sourire aux dirigeants de l' OL qui semblent être assis sur une mine d'or, d'autant plus qu'un autre jeune du centre de formation, Malo Gusto, pourrait également rapporter une très belle somme.