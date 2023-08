Obligé de réduire sa masse salariale, l’OL serait tenté de se séparer d’un cadre de son vestiaire, afin de faire des économies sur son gros salaire.

L’OL a transféré Castello Lukeba au RB Leipzig pour 35 millions d’euros bonus compris. Le transfert de l’imposant et talentueux défenseur central a entrainé un déséquilibre dans la défense de l’équipe de Laurent Blanc. Une défense où il manquait déjà Dejan Lovren (34 ans), blessé pendant le match amical de préparation estivale contre De Treffers (2-1). Touché à la cuisse, l’expérimenté Croate a manqué les deux premières journées du championnat et l’Olympique Lyonnais a perdu les deux matchs, respectivement contre le RC Strasbourg (2-1) et Montpellier HSC (1-4). Soit 6 buts déjà encaissés en 2 journées de Ligue 1. Avant leur déplacement à Nice, dimanche prochain (20h45), les Gones sont 17es et relégables en Ligue 2.

Lyon serait prêt à transférer Dejan Lovren en Arabie saoudite

Malgré ce mauvais départ, et alors que Laurent Blanc réclame des joueurs en renfort, l’OL songerait au transfert de Dejan Lovren en Arabie saoudite. Selon les informations du journaliste Romain Molina, les dirigeants du club rhodanien veulent ainsi faire des économies sur son salaire, l’un des plus importants du vestiaire lyonnais.

« On a des clubs qui ont essayé d’explorer les filières en essayant de contacter des agents qui avaient des contacts en Arabie Saoudite, afin de dégraisser certains gros salaires. C’est bien de faire des transferts, mais aujourd’hui la priorité des clubs c’est de dégraisser les effectifs et notamment en masse salariale. Prenez l’exemple de Lyon, on n’a entendu : ‘’les Saoudiens veulent nos meilleurs joueurs’’, etc. Mais à l’OL, si on avait pu mettre Dejan Lovren dans la charrette en Arabie Saoudite pour se délester d’un gros salaire, on aurait été très content de le faire », a révélé la source, dans sa dernière vidéo sur YouTube.

Rappelons que l’international croate (78 sélections, 5 buts) a été recruté au Zenith Saint-Pétersbourg (Russie) en janvier 2023, pour 2 M€. Il s’est lié à Lyon jusqu’en juin 2025.