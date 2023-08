Priorité du PSG pour cet été, le milieu offensif de l’OL, Bradley Barcola, aurait fait l’objet d’une importante offre de la part d’un autre prétendant.

Mercato PSG : Chelsea veut doubler Paris pour Bradley Barcola

D’après les informations du Daily Mercato, les dirigeants de Chelsea ont rejoint la course pour la signature de Bradley Barcola, déjà annoncé dans le collimateur du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Après six mois extraordinaires la saison passée, l’ailier de l’Olympique Lyonnais attire la convoitise de plusieurs grands clubs européens et les Blues seraient prêts à faire le nécessaire pour damer le pion à la concurrence dans ce dossier.

Le tabloïd britannique explique que la formation londonienne serait disposée à offrir à John Textor les 50 millions d’euros qu’il attend pour délivrer un bon de sortie à Bradley Barcola. Et ce n’est pas tout, Chelsea serait aussi prêt à dérouler le tapis rouge à l’international espoir français pour le convaincre de rallier la Premier League dès cet été.

Un salaire de 12 millions par saison pour Bradley Barcola

Selon les informations du Daily Mercato, Chelsea serait disposé à proposer à Bradley Barcola un salaire astronomique de 12 millions d’euros par saison pour le convaincre de tourner le dos au Paris Saint-Germain ainsi qu’à Manchester City. Déjà d’accord avec le PSG après un entretien avec Luis Enrique, le protégé de Laurent Blanc va devoir prendre une décision dans les prochains jours pour la suite de sa carrière.

Après avoir affirmé qu'il comptait garder ses meilleurs éléments cet été, et après avoir cédé à la pression du RB Leipzig qui a finalement recruté Castello Lukeba contre 34 millions d'euros, bonus compris, le club lyonnais va-t-il laisser filer Bradley Barcola ? Les prochains jours s’annoncent décisifs dans le Rhône.