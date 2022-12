LOSC : Olivier Létang réaffirme sa confiance pour un attaquant de Lille

Publié par Jules le 28 décembre 2022 à 19:20

L'été dernier, le LOSC s'est montré très actif sur le marché des transferts avec 10 arrivées dans le Nord de la France, pour plus ou moins de succès.

Pour accompagner l'arrivée de Paulo Fonseca sur le banc du LOSC, le club nordiste s'est montré très actif lors du dernier marché des transferts. Dans l'ensemble, les Dogues se sont surtout positionnés sur de bons coups à moindre frais comme Rémy Cabella, arrivé libre en provenance de Montpellier, ou André Gomes, joueur d'Everton arrivé dans le cadre d'un prêt cet été. En parallèle, les dirigeants de Lille ont également mis la main à la poche pour l'arrivée de Mohamed Bayo, qui peine à rentabiliser les 14 millions d'euros investis sur lui après sa belle saison avec le Clermont Foot.

Depuis le début de saison, Mohamed Bayo n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au LOSC. Apparu à 9 reprises avec le maillot lillois, l'ancien attaquant du Clermont Foot n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec les Dogues, tandis que les supporters de Lille commencent à s'impatienter concernant les performances du buteur guinéen. Cependant, son club croit encore en lui, comme l'a réaffirmé Olivier Létang.

LOSC : Olivier Létang croit encore en Mohamed Bayo

Tandis que l'avenir de Jonathan David semble s'écrire du côté de la Premier League, Mohamed Bayo est très attendu au LOSC, lui qui devrait endosser le rôle de remplaçant naturel du Canadien après son départ. Olivier Létang, président du club lillois s'est exprimé au sujet de l'attaquant arrivé l'été dernier dans le Nord. "On comprend les doutes de Bayo, mais on compte sur lui sur la deuxième partie de saison. On ne peut pas avoir un seul buteur axial. Si on avait un attaquant qui ne marquait pas et que "Momo" ne jouait pas, on pourrait se poser des questions. Là ce n'est pas le cas."

C'est donc maintenant à Mohamed Bayo de rendre la confiance que lui accorde le dirigeant du LOSC, et de montrer qu'il peut franchir ce cap dans sa carrière. Logiquement, l'international guinéen sera très observé durant la seconde partie de saison et devra montrer un autre visage que celui affiché depuis l'entame de l'exercice 2022-2023.