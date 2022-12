OM Mercato : C'est confirmé, Alexis Sanchez se rapproche d'un départ

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2022 à 17:04

Après Luis Suarez, l’ OM risque de perdre un autre buteur. Contrarié par les évènements survenus à Marseille, Alexis Sanchez songerait à faire ses valises.

L’ OM a réalisé un très gros coup lors du dernier mercato estival. Le club phocéen est parvenu à boucler la signature d’Alexis Sanchez sans débourser d’indemnité de transfert. Et pour cause, l’international chilien avait résilié son contrat avec l’Inter Milan avant de s’engager gratuitement l’ OM. Il est lié au club phocéen jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option activable si les deux parties sont d'accord. Dans l'idéal, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas l’intention de perdre leur atout offensif et envisageraient déjà prolonger son contrat pour la saison à venir. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas vraiment de cette oreille.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’ OM, comptabilisant 7 buts en 17 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez a expérimenté un nouveau poste sous les ordres d’Igor Tudor. Il est utilisé à la pointe de l’attaque phocéenne où il semble de plus en plus esseulé. Cette utilisation, combinée au terrible fiasco de l’ OM en Ligue des Champions, commencerait à agacer le joueur de 33 ans. Le média chilien RedGol confirme d'ailleurs « la frustration » ressentie par l'ancien joueur du FC Barcelone, qui songerait déjà à quitter l’Olympique de Marseille dès cet hiver ou à l’issue de la saison.

OM Mercato : Marseille travaille déjà sur l'arrivée d'un nouvel attaquant

L' OM, qui n'a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, risque donc de perdre son atout offensif, dans les mois à venir. Outre son repositionnement, la source ajoute que l’élimination de l’ OM en Ligue des Champions a sérieusement affecté la motivation du joueur. Si ce second motif est à relativiser, force est de constater qu'Alexis Sanchez risque tout de même de disputer qu’une seule saison à Marseille avant de s’en aller pour une nouvelle destination. Son départ serait sans doute un véritable coup dur pour le club phocéen.

En attendant, la direction de l’ OM travaille déjà sur son prochain recrutement hivernal. Si un défenseur et un milieu offensif sont espérés cet hiver, Pablo Longoria et ses équipes envisageraient aussi de faire venir un nouvel avant-centre pour venir épauler Alexis Sanchez. Reste à savoir si cela sera suffisant pour conserver l’ancien joueur d’Arsenal. Les prochaines semaines risquent d’être mouvementées dans ce dossier.