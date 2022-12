PSG : Paris en grand danger pour ce dossier chaud du mercato

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 18:04

Arrivé en 2021, un défenseur du PSG n'a toujours pas prolongé, et suscite de l'intérêt à l'étranger. Voici les dernières informations.

Pour sa deuxième saison au PSG, Sergio Ramos connaît des jours bien plus heureux que ceux qu'il a connu lors de sa première saison. Marqué par de nombreuses blessures, l'ancien défenseur du Real Madrid a connu un premier exercice plus que galère sous les ordres de Mauricio Pochettino, avec seulement 12 matches de Ligue 1 disputés. Mais depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Sergio Ramos a retrouvé son niveau et a pris part à la quasi-totalité des rencontres toutes compétitions confondues, hormis celle contre l' OM et l'AC Ajaccio où il était suspendu.

Désormais, après avoir réglé les problèmes physiques, le PSG va devoir s'occuper de l'avenir du défenseur espagnol. Libre le 30 juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale, et pourrait quitter le club gratuitement l'été prochain. D'autant plus que des clubs étrangers ont déjà manifesté leur intérêt pour s'attacher les services du défenseur parisien.

PSG Mercato : La MLS et l'Arabie saoudite se positionnent sur Sergio Ramos

Si l'on en croit les informations du journaliste Ekrem Konur, des clubs de MLS et d'Arabie saoudite surveilleraient déjà la situation de Sergio Ramos. Pour rappel, le joueur de 36 ans n'a toujours pas prolongé avec le PSG, et même si des discussions devraient avoir lieu rapidement, il n'est pas certain qu'elles débouchent sur un accord entre les deux parties. Si cela était avéré, Sergio Ramos quitterait gratuitement le Paris SG cet été.

Et pour une équipe de MLS ou d'Arabie saoudite, voir un joueur de ce calibre débarquer sans débourser le moindre centime serait une très grosse affaire. Reste à savoir si le PSG va accélérer les choses dans ce dossier, et le temps presse, car si le contrat de Sergio Ramos ne prend fin qu'en juin prochain, le défenseur parisien pourra s'engager dès le 1er janvier avec le club de son choix.