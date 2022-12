PSG Mercato : Paris envoie un message clair à Sergio Ramos !

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 13:34

Titulaire indiscutable cette saison après une première année gâchée par les blessures, Sergio Ramos ne sait pas de quoi son avenir sera fait au PSG.

Sergio Ramos est l’un des piliers de Christophe Galtier depuis son arrivée à Paris cet été. Le retour en grâce du défenseur espagnol a permis à l’entraîneur français d’installer un système à trois défenseurs. Cette saison, le champion du monde 2010 est l’un des joueurs les plus utilisés par Galtier. À 36 ans, Sergio Ramos souhaiterait montrer que sa fin de carrière est encore loin et son ambition est de remporter la Ligue des Champions. Dans le même temps, l’international espagnol est en fin de contrat dans six mois avec le PSG et son avenir est toujours incertain.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain n’a pas encore transmis d’offre à Sergio Ramos pour prolonger son contrat. Le défenseur du PSG sera donc libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier. Le Paris Saint-Germain pourrait donc passer à l’action dans les prochains jours pour éviter le départ du taulier espagnol. Sergio Ramos, qui fêtera ses 37 ans en mars, souhaiterait participer à l’Euro 2024 avec l’Espagne et jouer au haut niveau jusqu’à cette compétition. Reste à savoir si le PSG proposera un nouveau contrat au défenseur espagnol.

PSG Mercato : Le PSG veut prolonger ses cadres

Le Paris Saint-Germain souhaiterait prolonger le contrat de plusieurs joueurs dans les prochaines semaines. En plus de Sergio Ramos, le PSG aimerait faire signer un nouveau contrat à Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Lionel Messi. Les négociations sont en bonne voie et le Paris SG pourrait finaliser ces dossiers dans les prochaines semaines. Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent poursuivre leur nouveau projet avec cette vague de prolongations. Sergio Ramos pourrait ainsi poursuivre son aventure dans le club de la capitale dans l’optique de remporter la première Ligue des Champions du PSG.