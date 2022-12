PSG Mercato : Paris officialise une énorme signature au milieu !

Publié par Ange A. le 28 décembre 2022 à 23:04

En marge de la rencontre contre le RC Strasbourg, le PSG a confirmé ce mercredi la prolongation du contrat de Marco Verratti.

Ce mercredi était jour de retour à la compétition pour le Paris Saint-Germain. Le PSG signe son retour en Ligue 1 face au RC Strasbourg devant le public du Parc des Princes. L’affiche compte pour la 16e journée du championnat. Alors que la prolongation de Lionel Messi est sur toutes les lèvres, le club de la capitale a officialisé la prolongation d’un autre cadre de son effectif. Avant le coup d’envoi de la rencontre contre le RCSA, le club francilien a officialisé la prolongation du contrat de Marco Verratti. Le bail du milieu de terrain italien (51 sélections/3 buts) expirait en 2024. Le métronome parisien a signé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

PSG Mercato : Les raisons de la prolongation de Marco Verratti

Cité dans le communiqué du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a dévoilé les raisons de sa nouvelle signature. Le milieu âgé de 30 ans dispute sa dixième saison chez les Rouge et bleu cette année. Avec 399 matchs sous le maillot du Paris SG, le natif de Pescara est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 apparitions. Avec le club de la capitale, l’Italien a déjà tout remporté sur le plan national. Il ne lui reste qu’un sacre européen avec le décuple champion de France.

Le milieu de terrain affiche sa fierté de poursuivre sa carrière et espère glaner d’autres titres avec le PSG. « C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu », confie-t-il.