PSG Mercato : C’est bouclé, accord entre Messi et le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2022 à 23:15

Comme annoncé depuis plusieurs semaines déjà, Lionel Messi va poursuivre son aventure en France. Il aurait d’ores et déjà acté sa prolongation avec le PSG.

La première saison compliquée en Ligue 1 est déjà oubliée. Lionel Messi a retrouvé son niveau et ses sensations sur le terrain. Désormais épanoui dans la capitale française, l’international argentin de 35 ans serait d’accord pour prolonger son bail avec les Rouge et Bleu. Récemment interrogé sur RMC Sport, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait clairement laissé entendre que la Pulga souhait rester chez les Rouge et Bleu.

« Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux au club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester », avait indiqué l’homme d’affaires qatari. Et ce samedi, un proche du Champion du Monde 2022 fixe définitivement son avenir.

PSG Mercato : Lionel Messi va rester à Paris jusqu’en juin 2025

En effet, selon le journaliste Guillem Balague, auteur d’une biographie sur Lionel Messi, l’ancien capitaine du FC Barcelone serait parvenu à un accord de principe avec le Paris Saint-Germain après quatre mois de négociations. Le journaliste espagnol explique que le clan Messi aurait dit « oui » aux conditions proposées par Nasser Al-Khelaïfi, à Doha lors d’une rencontre décisive en marge de la Coupe du Monde au Qatar, avec notamment un salaire revue à la hausse par rapport aux 30 millions d’euros nets par saison, qu’il perçoit actuellement.

Arrivé librement en août 2021 en provenance du FC Barcelone, le natif de Rosario devrait ainsi s’engager pour une année supplémentaire, avec une autre en option, soit possiblement jusqu’en juin 2025. Les négociations devraient se finaliser au retour de vacances de Lionel Messi. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens.