Mercato OM : Une énorme confirmation tombe pour Azzedine Ounahi

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 07:34

Président de l’Angers SCO, Saïd Chabane a de nouveau confirmé une tendance concernant l’avenir d’Azzedine Ounahi, pisté par l’ OM.

L’Olympique de Marseille sera à l’affût de belles opportunités d’affaires cet été. Igor Tudor souhaite notamment des renforts pour réaliser une meilleure deuxième moitié de saison. L’ OM ne pointe qu’à la 4e place de Ligue 1 et est déjà éliminé de toutes les compétitions européennes à la trêve. C’est donc pour retrouver la reine des compétitions européennes, que le coach olympien entend renforcer son effectif. Surtout que Gerson est annoncé sur le départ et que le technicien croate sera privé d’Amine Harit pour le reste de la saison. Victime d’une rupture des ligaments du genou gauche contre Monaco, le milieu marocain est forfait pour le reste de la saison. En quête de renforts, le club phocéen voudrait boucler la signature d’Azzedine Ounahi. Une confirmation de nouveau faite par Saïd Chabane, le président de l’Angers SCO.

Mercato OM : Le SCO confirme l’intérêt de Marseille

Dans une nouvelle sortie sur Prime Video, le président du club de l’Anjou confirme que l’Olympique de Marseille souhaite signer son milieu marocain cet hiver. « Aujourd’hui, on a deux clubs français qui sont dessus. Marseille ? Oui... Tout est possible pour lui. Ce sera une perte pour nous », a indiqué le dirigeant angevin. Intéressé par l’international marocain, l’ OM devra néanmoins se méfier de la concurrence dans ce dossier. Des intérêts de Leicester City, du FC Barcelone et surtout de Naples ont récemment été dévoilés.

Les Olympiens espèrent battre cette concurrence avec une offre estimée à 25 millions d’euros. Auteur d’un bon Mondial avec les Lions de l’Atlas, Ounahi n’aurait plus la tête à Angers. Le milieu de terrain pourrait partir relever un nouveau challenge loin d’Angers. Surtout que le SCO, lanterne rouge du championnat, lutte pour son maintien dans l’élite cette saison.