Mercato OM : Dimitri Payet envoie un nouveau message à Longoria

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 07:36

Dimitri Payet s’est exprimé sur le mercato de l’ OM après le succès contre Toulouse (6-1). Il est sur la même longueur d’ondes que son coach.

L’Olympique de Marseille n’a pas manqué ses retrouvailles avec son Vélodrome. Jeudi, les Olympiens ont offert un récital offensif face au Toulouse FC. L’ OM l’a emporté (6-1) avec six buteurs différents, dont un csc. Titularisé contre le Téfécé, Dimitri Payet a saisi sa chance en inscrivant le quatrième but de l’ OM. Avec la récente blessure d’Amine Harit, le meneur de jeu réunionnais devrait retrouver un temps de jeu considérable en cette deuxième partie de saison. En zone mixte, il a notamment évoqué cette opportunité. « Je travaille je l’ai dit depuis le début de la saison pour ça. Pour répondre présent quand on fait appel à moi. Le travail paye mais à moi de faire ce qu’il faut pour continuer d’avoir du temps de jeu et être efficace parce qu’à mon poste c’est ce qu’il faut être », a indiqué le milieu âgé de 35 ans.

Mercato OM : Comme Tudor, Dimitri Payet attend des renforts

Le milieu offensif a également évoqué le mercato de Marseille après la victoire contre le Toulouse FC. Après avoir déjà fait part de son désir de rester à l’ OM, le meneur de jeu attend la concurrence. Comme Igor Tudor, il souhaite que l’effectif soit renforcé lors de cette fenêtre des transferts hivernale. Pour le numéro 10 marseillais, des renforts sont surtout attendus dans le secteur offensif. Lequel est déjà pénalisé par la blessure d’Amine Harit et a enregistré le départ de Luis Suarez. L’attaquant colombien recruté cet été est prêté avec option d’achat à l’UD Almeria en Espagne pour le reste de la saison.

« Mais comme l’a dit le coach je pense que numériquement on a perdu pas mal de joueurs dans le secteur offensif et si on veut atteindre les objectifs fixés pour cette deuxième partie de saison il faudra à mon avis encore renforcer ce secteur-là », a-t-il assuré.