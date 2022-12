OM Mercato : Tudor passe aux aveux, des renforts attendus à Marseille

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2022 à 20:56

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, a lâché quelques indices sur son prochain recrutement.

Plus d’un mois après sa belle victoire face à l’AS Monaco (2-3), l’ OM retrouve le chemin de la compétition ce jeudi soir. L’Olympique de Marseille accueille le Toulouse FC dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Cette rencontre tient son importance, car le club phocéen peut revenir sur le podium en cas de succès face au TFC et si, dans le même temps, le Stade Rennais est tenu en échec sur la pelouse de Reims. Une bonne performance à domicile permettrait surtout à Igor Tudor et son groupe de bien démarrer cette seconde partie de saison.

L’entraîneur de l’ OM prévoit d’ailleurs de faire de Dimitri Payet, régulièrement laissé sur le banc, un élément essentiel de son onze de départ. Il devra aussi gérer les dossiers chauds en interne, comme faire le point avec certains indésirables. C’est notamment le cas de Gerson qui se rapproche de Flamengo. Face à toutes ces situations, Igor Tudor compte profiter du mercato hivernal pour apporter un peu de sang neuf dans son secteur offensif. Présent en conférence de presse, à la veille de la réception de Toulouse, le technicien croate a défini sa mission pour le mois de janvier.

OM Mercato : Igor Tudor attend trois recrues offensives cet hiver

Igor Tudor a avoué qu’il attendait au moins trois nouveaux renforts, avec des profils offensifs lors de cette fenêtre de transfert. « C'est une décision prise avec le club. Mais c'est factuel : il nous manque trois joueurs. C'est normal qu'on prenne des joueurs de qualité dans ce secteur, capables de marquer. Car si on avait eu des joueurs capables de marquer en première partie de saison, on serait dans une meilleure situation encore qu'actuellement », a-t-il indiqué dans les propos rapportés par L’Équipe. Il reste à présent à mettre en action ces belles paroles et commencer à prioriser certaines pistes sur le marché des transferts.

Dernièrement, les noms de plusieurs milieux de terrain ont fait écho à l’ OM, comme celui de Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame. Les dirigeants marseillais songeraient aussi à céder Gerson afin de financer une éventuelle arrivée d’Azzedine Ounahi de l'Angers SCO. Les Phocéens auraient déjà entamé les premières manœuvres dans ce sens. La direction de l’ OM, en collaboration avec son entraîneur, compte donc se montrer très active sur le mercato qui arrive. Des renforts de taille sont ainsi espérés à Marseille dans les semaines à venir.