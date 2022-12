OM Mercato : Marseille prêt à formuler une offre pour Azzedine Ounahi

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2022 à 10:05

Courtisé par plusieurs clubs européens, Azzedine Ounahi pourrait bien finir sa course à l’ OM. Une offre intéressante est déjà évoquée pour son transfert.

Angers SCO risque de se frotter les mains dans les jours à venir. Certes, la lanterne rouge du championnat de France est sur le point de perdre l’une de ses pépites dans l’entrejeu, mais les sommes évoquées pour le transfert d'Azzedine Ounahi sont très attractives. Auteur de prestations remarquables lors de la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, le jeune milieu de terrain de 22 ans a vu sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts. Il est convoité par plusieurs grands clubs d’Europe, dont l’ OM.

Le président du SCO, Saïd Chabane, a lui-même confirmé une approche concrète de l’Olympique de Marseille pour son jeune protégé. Les négociations entre les deux écuries ont donc débuté depuis quelques jours afin de trouver un terrain d’entente pour le transfert de Azzedine Ounahi. D’ailleurs, Angers SCO ne ferme pas la porte à un départ de son milieu de terrain. Conscients qu’ils détiennent une pépite très convoitée, les dirigeants angevins espèrent toucher un très joli chèque sur son probable départ. Selon Foot Mercato, ils attendraient une offre de 25 millions d’euros pour acter le départ de leur joueur. Un montant élevé sur lequel l’ OM serait pourtant prêt à s’aligner afin de doubler la concurrence.

OM Mercato : Le plan de Marseille pour recruter Azzedine Ounahi

Comme le confirme La Gazzetta Dello Sport, la direction de l’ OM serait passée à la vitesse supérieure dans ce dossier et aurait fait une énorme promesse au SCO. Le président de l' OM, Pablo Longoria, se serait en effet dit prêt à répondre favorablement aux exigences d’Angers pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Les Marseillais seraient donc disposés à mettre les 25 millions d’euros sur la table afin de boucler sa signature au plus vite. Et pour y par avenir, la direction phocéenne a un plan bien précis en tête.

Confronté à quelques difficultés économiques, l’ OM serait prêt à faire des concessions pour se séparer de Gerson. L’international brésilien est déterminé à rejoindre Flamengo cet hiver et pourrait voit son souhait s'accomplir dans les prochaines semaines. L’objectif des Phocéens serait ainsi de réinvestir la somme récupérée sur son transfert afin de financer l’arrivée d’Azzedine Ounahi. Il reste à savoir si ce plan sera suffisant pour boucler cette opération. Le mercato hivernal sera sans doute très mouvementé à l' OM.