OM Mercato : Le feuilleton Gerson touche à sa fin à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 16:56

Après des semaines de négociations entre l' OM et Flamengo, le dossier connait un énième rebondissement. Voici ce qu'il faut retenir.

Arrivé à l' OM en 2021 lors du mercato estival, Gerson aura vécu une drôle d'aventure dans la cité phocéenne. Après 6 premiers mois très compliqués la saison dernière, le milieu brésilien s'est révélé sous l'impulsion de Jorge Sampoli et a grandement contribué à la qualification de l' OM en Ligue des Champions. Mais depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais l'été dernier, Gerson est retombé dans ses travers. Lors de la préparation d'avant-saison au mois de juillet, le joueur de 25 ans a été au centre d'une vive altercation avec son nouvel entraîneur, et depuis, son temps de jeu n'a cessé de diminuer.

Lorsqu'il a obtenu la confiance du technicien croate, Gerson s'est montré décevant, à l'image d'un OM-Ajaccio, où il était titularisé aux côtés de Dimitri Payet dans le secteur offensif, pour finalement être l'auteur d'une prestation insipide. Derrière, l'ancien joueur de Flamengo s'est retrouvé sur le banc et n'a disputé que des tout petits bouts de matches. Depuis, les choses ont considérablement évoluées, et Gerson souhaite à tout prix retourner à Flamengo.

Depuis plusieurs semaines, l' OM et le club brésilien négocient pour finaliser l'opération mais Pablo Longoria se montre tenace en affaires, ne souhaitant pas céder son joueur en dessous de 20 milions d'euros, un montant jugé trop élevé par les dirigeants brésilien. Mais face aux insistances de Gerson, qui ne souhaite plus prendre part aux entraînements de l' OM, et à l'approche du mercato hivernal, le président marseillais aurait pris une importante décision.

OM Mercato : Gerson vendu à un prix inférieur aux 20 millions d'euros demandés ?

Si l'on en croit les informations du média brésilien Globo, l' OM aurait cédé concernant le prix du transfert de Gerson. Alors que Pablo Longoria exigeait au minimum 20 millions d'euros pour céder le milieu de terrain brésilien, il aurait finalement craqué dans le but de finaliser ce dossier une bonne fois pour toute.

Toutefois, le média précise que l' OM essaye de négocier un prix acceptable afin de pouvoir remplacer Gerson lors du prochain mercato hivernal. Si cela venait à se confirmer, ce serait la fin d'un véritable épilogue entre Gerson, Marseille et Flamengo.