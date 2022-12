PSG : Christophe Galtier prend une grande décision avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 10:35

À deux jours du choc face au RC Lens et avec la suspension de Neymar, le coach du PSG a fait un choix fort pour cette rencontre.

Victorieux de Strasbourg mercredi soir au Parc des Princes grâce à un penalty de Kylian Mbappé dans les ultimes secondes, le PSG se concentre désormais sur le match à Bollaert dès dimanche. Cette rencontre du PSG face au RC Lens est l'une des oppositions les plus attendues de la saison, dans une enceinte artésienne qui sera bouillante. Et à l'approche de ce rendez-vous capital dans la course au titre, Christophe Galtier fait face à quelques difficultés sur le plan offensif.

Pour rappel, Neymar est d'ores et déjà suspendu pour cette rencontre, suite à ses deux cartons jaunes reçus quasiment coup sur coup pour une main dans le visage d'un joueur adverse et une simulation dans la surface de réparation. Si le PSG tentera, dès ce vendredi, de défendre son joueur devant la commission de discipline pour annuler la sanction, il est peu probable que la LFP cède aux demandes parisiennes. De ce fait, Christophe Galtier aurait pris une importante décision pour le choc face aux Sang et Or.

PSG : Carlos Soler et Pablo Sarabia devrait être associés à Kylian Mbappé en attaque

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, Carlos Soler et Pablo Sarabia devraient prendre place dans l'animation offensive du PSG dimanche soir à Bollaert, aux côtés de Kylian Mbappé, pour pallier l'absence de Neymar. En revanche, Hugo Ekitike devrait lui débuter sur le banc, payant certainement sa mauvaise prestation face au RC Strasbourg mercredi. L'enjeu de ce match est colossal, autant pour le PSG que pour le RC Lens.Côté parisiens, il y a la possibilité de mettre les Lensois à 10 points de la première place, tandis que les Sang et Or peuvent revenir à 4 unités des hommes de Christophe Galtier.