OL Mercato : Annonce forte d'un attaquant de Lyon sur son avenir

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2022 à 19:11

Prêté à l’ OL jusqu’à la fin de la saison, Tetê a été interrogé sur son avenir à Lyon, en conférence de presse. Sa première réponse est un peu voilée.

Tetê est toujours à l’ OL même si s’il n’a pas assez de temps de jeu depuis l’arrivée de Laurent Blanc à la tête de l’encadrement technique du club rhodanien. Titulaire indiscutable, du temps de Peter Bosz, le joueur prêté par le Shakhtar Donetsk a vu son temps de jeu fondre sous les ordres de l’entraineur français. Lors du premier match de Laurent Blanc avec l’Olympique Lyonnais, face au Stade Rennais, l’ailier droit était sur le banc de touche. Il n’avait joué que les 5 dernières minutes du match perdu en terre bretonne (3-2). Lors des deux matchs suivants de l’ OL, respectivement contre le Montpellier HSC (2-1) et le LOSC (1-0), le Brésilien était resté sur le banc de touche.

Depuis que Laurent Blanc est l’entraineur principal des Gones, Tetê a disputé seulement 177 minutes en 4 apparitions de Ligue 1. La relégation du joueur de 22 ans sur le banc de touche pourrait accélérer son départ de Lyon. Surtout que quatre clubs de Premier League : West Ham, Arsenal, Tottenham et Newcastle surveillent de près sa situation.

OL Mercato : Tetê laisse son agent s'occuper de la question de son avenir

Tetê est en effet prêté à l’ OL jusqu’à fin juin 2023, mais le Shakhtar Donetsk a décidé de saisir le TAS pour porter plainte contre la FIFA. Le club ukrainien en veut à la FIFA, qui a permis aux joueurs évoluant dans les championnats d’Ukraine et de Russie de rejoindre le club de leur choix, vu la crise dans les deux pays. Lors de son passage en conférence de presse, le N°11 de l’ OL n’a pas souhaité évoquer son avenir, laissant cette tâche à ses représentants. « Si je vais rentrer en Ukraine ? Ce n’est pas mon affaire. C’est actuellement entre les mains de mon agent et de la direction de l’ OL », a-t-il déclaré. « Mon seul souci est de bien m’entraîner, de jouer et faire des passes décisives. Je suis focalisé sur le travail, je donne tout », a poursuivi Tetê. Notons que ce dernier est lié au club de Donetsk, jusqu'au 31 décembre 2023.