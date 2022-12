ASSE : Après Caen, les supporters de Sainté maintiennent la pression

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2022 à 21:41

En colère, les supporters de l’ ASSE ont boycotté le match contre Caen. Et ce n’est pas tout, ils ont décidé de maintenir la pression sur leurs dirigeants.

Annoncé depuis quelques semaines, le boycott des supporters de l’ ASSE a été effectif. Les quatre groupes de fans ultras ont brillé par leur absence au stade Geoffroy-Guichard, ce vendredi, lors de la venue du Stade Malherbe de Caen. Privée du soutien d’une partie du peuple vert, l’AS Saint-Etienne a arraché le nul en toute fin de match, face au club normand. Les Stéphanois ont concédé un but d'Alexandre Mendy sur penalty (1-0,17e), avant d'égaliser dans le temps additionnel par la recrue Gaëtan Charbonnier (1-1, 90e+2). L'équipe de Laurent Batlles a ainsi réussi à mettre fin à sa série de trois défaites, en plus du précieux point point glané. Toutefois, l' ASSE reste la lanterne rouge de Ligue 2 à l'issue de la 17e journée et est toujours menacée de relégation en division ''National''.

ASSE : Les supporters ultras reconduisent le boycott à domicile contre Laval

En dehors de la pelouse, la situation du club ligérien est également critique ! Il est lâché ces derniers jours par ses supporters, ceux qui mettent l'ambiance dans le Chaudron. Avant même le coup d’envoi du match ASSE - SM Caen, qu'ils ont boudé, les Magic Fans, les Green Angels, les Indépendantistes Stéphanois ainsi que l'Union des Supporters Stéphanois ont fait une nouvelle annonce. Dans un court communiqué officiel, ils ont fait savoir qu’ils reconduisent leur boycott, lors du prochain match des Verts, à Geoffroy-Guichard. Ce sera à l’occasion de la 18e journée, dans 10 jours. « Peu importe le résultat, le boycott continue ! Personne au stade pour Saint-Étienne - Laval, le mardi 10 janvier 2023 », ont écrit les MF91, l'IS98, l'USS et les GA92.

Il faut indiquer que l' ASSE a bénéficié du soutien de ses autres supporters n'appartenant pas aux quatre groupes ayant appelé au boycott de la réception du Stade Malherbe. Le stade n'était donc pas vide. Selon le média Actu Normandie, il y avait près de 17 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard.