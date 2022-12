PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi change d’avis pour Sofyan Amrabat

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2022 à 16:25

Révélation de la Coupe du monde, Sofyan Amrabat pourrait quitter la Fiorentina cet hiver. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait sur le coup.

Dans des propos rapportés par le quotidien L’Équipe, l’attaquant de l’AEK Athènes, Nordin Amrabat, avait lancé un appel du pied à Nasser Al-Khelaïfi pour un transfert de son frère Sofyan Amrabat au Paris Saint-Germain. « La Coupe du monde vaut les projecteurs de la Champions League, il est dans la lumière. Il conviendrait très bien au PSG. Imagine une association avec Verratti, pfff… Alors Nasser Al-Khelaifi, si tu lis mes mots, prend mon frère », avait notamment déclaré le joueur de 35 ans. Si cette piste n’était pas vraiment chaude pour les Rouge et Bleu, la presse marocaine du jour assure que le compatriote d’Achraf Hakimi pourrait être l’une des grosses surprises de Luis Campos lors du mercato hivernal.

PSG Mercato : Sofyan Amrabat à Paris pour 25 M€ ?

Après avoir recruté Achraf Hakimi en juillet 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait compter un second international marocain dans ses rangs dans les semaines ou mois à venir. Annoncé un peu partout en Europe, notamment à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain défensif de 26 ans pourrait débarquer au PSG cet hiver. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le média Almountakhab, le club de la capitale aurait formulé une offre de 25 millions d’euros à la Fiorentina pour s’attacher les services d’Amrabat. Interrogé par Marca, le natif de Huizen a laissé entendre qu’il ne forcera pas son départ si sa direction s’y oppose.

« C’est un grand honneur d’être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai beaucoup de respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J’ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres », a déclaré le milieu marocain.