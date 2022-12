ASSE Mercato : Charbonnier livre un détail sur son contrat

Publié par Ange A. le 23 décembre 2022 à 06:35

Nouvel attaquant de l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier s’est exprimé sur sa signature chez les Verts ce jeudi en conférence de presse.

L’AS Saint-Étienne a signé un premier renfort pour accomplir sa mission de maintien. À la trêve, l’ ASSE est lanterne rouge du championnat et risque une nouvelle descente au terme de la saison. C’est donc pour éviter ce scénario catastrophique que les Verts se renforcent cet hiver. Un premier renfort en la personne Gaëtan Charbonnier a débarqué dans le Forez. L’avant-centre de 34 ans arrive en provenance de l’AJ Auxerre. En fin de contrat à l’AJA, il a été recruté en tant que joker jusqu’au terme de la saison. La dernière recrue stéphanoise s’est présentée en conférence de presse ce jeudi et est revenue sur sa signature à Saint-Étienne. L’ancien Brestois a notamment évoqué l’existence d’une clause de prolongation avec le club ligérien.

ASSE Mercato : L’énorme confidence de Charbonnier sur sa signature

Le nouvel attaquant de l’AS Saint-Étienne indique que des discussions auront lieu au terme de la saison pour évoquer son avenir. « La clause elle est entre hommes. On se verra à la fin et en fonction des objectifs de chacun, on discutera », a expliqué l’avant-centre cité par le média pro-stéphanois EVECT. Cette sortie confirme donc qu’il existe une clause de prolongation dans le contrat de Gaëtan Charbonnier. Mais celle-ci est assujettie à certaines conditions comme le laisse entendre le nouveau buteur des Verts. Le maintien de l’ ASSE devrait notamment peser dans la prolongation de son contrat dans le Forez.

Auteur d’un seul but en six rencontres avec Auxerre cette saison, Gaëtan Charbonnier souhaite se relancer en Ligue 2. Un championnat qu’il connaît bien pour avoir contribué à la montée de l’AJA la saison dernière. Il a notamment inscrit 17 buts et délivré 7 passes décisives en 31 matchs de championnat. C’est donc un vieux briscard que le club du Forez s’est offert dans son opération maintien.