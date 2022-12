OM Mercato : Un joli chèque de 40 M€ déjà promis à Marseille ?

Publié par Ange A. le 31 décembre 2022 à 08:11

Alors que les spéculations vont bon train concernant l’avenir de Guendouzi, l’ OM pourrait s’en sortir avec un joli chèque en cas de départ.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un hiver assez agité. Au sortir du carton de l’ OM contre Toulouse jeudi, Dimitri Payet a notamment exhorté sa direction à recruter pour renforcer le secteur offensif. Outre des recrues attendues, des départs ne sont pas à exclure chez les Olympiens. Après Luis Suarez, prêté avec option d’achat à l’UD Almeria, Gerson fait également figure de sérieux candidat au départ. Le milieu brésilien pourrait signer son retour au bercail, du côté de Flamengo son ancien club. Ces derniers jours, un possible départ de Matthéo Guendouzi de Marseille est également évoqué. Courtisé en Serie A, le milieu tricolore pourrait quitter la Provence dès cet hiver. Pour Adam Manseur, le club phocéen peut espérer un sacré pactole en cas de transfert de Guendouzi cet hiver.

OM Mercato : Matthéo Guendouzi, le gros coup de Marseille ?

Pour le journaliste cité par Football Club de Marseille, l’ OM peut s’en tirer avec un joli chèque en cas de transfert de Matthéo Guendouzi. La source rappelle d’ailleurs que ce n’est pas « l’amour fou » entre le milieu de terrain et Igor Tudor, bien que ce dernier apprécie ses qualités et en fait un titulaire dans son dispositif. « S’il doit partir, il partira, c’est-à-dire qu’aucun joueur n’est irremplaçable. Je me rappelle des débats sur Saliba, sur Kamara, qui sont des joueurs qui ont été aussi importants que Guendouzi la saison dernière […] S’il y a 40-50 millions qui entrent, je pense que ça doit être le prix qui doit être visé », assure Adam Manseur.

À ce tarif, l’Olympique de Marseille peut espérer réaliser une belle plus-value en cédant son milieu âgé de 23 ans. Encore sous contrat jusqu’en 2025, l’international tricolore serait notamment suivi en Italie par des cadors de Serie A comme la Juventus de Turin et l’Atalanta Bergame.