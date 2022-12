OM Mercato : La future destination de Mattéo Guendouzi se précise

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2022 à 00:56

Convoité par de nombreux clubs, Mattéo Guendouzi reste un pion incontournable de l’ OM. Une destination se dégage toutefois pour le milieu de terrain.

Il a tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens. Et pour cause, Mattéo Guendouzi s'est rapidement imposé à l’ OM avec une facilité déconcertante. Devenu un pilier dans l'entrejeu phocéen, l’international tricolore rayonne par sa qualité technique et sa grande débauche d’énergie. Forcément, un tel potentiel attire l’attention et l’Olympique de Marseille doit à présent réfléchir à la stratégie à adopter concernant son avenir.

L’Équipe révélait récemment que l’ OM a déjà reçu des offres concrètes pour un éventuel transfert de Mattéo Guendouzi dès cet hiver. Si la direction phocéenne préférait attendre jusqu’à l’été prochain pour envisager un départ de son vice-champion du monde, force est de constater qu’il sera difficile de résister aux nombreuses attaques qui se préparent. Ses différents prétendants seraient prêts à mettre le paquet pour boucler le transfert de l’ancien joueur d’Arsenal le plus rapidement possible. Et si Mattéo Guendouzi ne montre pour le moment aucun empressement à quitter l’ OM, sa future destination se précise ces dernières heures.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi vers la Serie A

D’après les indiscrétions du journal Le Quotidien du Sport, la Juventus Turin est déterminée à boucler sa signature cet hiver. Les dirigeants turinois entretiennent de bonnes relations avec leurs homologues marseillais depuis le transfert d’Arkadiusz Milik en août dernier, ce qui pourrait faciliter le deal. Après être parvenue à s’attacher les services du grand buteur polonais, la Vieille Dame voudrait ainsi boucler une autre signature à l’ OM. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir.

La source ajoute que l’Atalanta Bergame ferait aussi partie des sérieux courtisans du Français. Titulaire incontournable à l’ OM, Mattéo Guendouzi conserve de ce fait une très belle côte en Serie A. D’autres clubs de Premier League, dont leur identité n’a pas encore été dévoilée, seraient aussi sur ces traces. Cette forte concurrence devrait faire grimper les enchères pour son éventuel transfert. Mattéo Guendouzi et la direction de l’ OM devraient bientôt se rencontrer afin de faire le point sur son avenir.