ASSE Mercato : Signature imminente d'un défenseur à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 02 janvier 2023 à 09:46

Dans les prochaines heures, l’ ASSE va officialiser la signature d’un défenseur. Ce dernier l’a confirmé dans un message d’adieux à son ancien club.

Ce n’est plus un secret, Dennis Appiah sera la prochaine recrue hivernale de l’ASSE. Il a passé sa visite médicale dans le Forez et sa signature officielle est imminente. Elle devrait se faire ce début de semaine, après l’ouverture officielle du mercato, dimanche. Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne, a confirmé l’arrivée du défenseur du FC Nantes, la semaine dernière. Il avait déclaré sur beIN Sports : « Dennis va normalement arriver, si tout se passe bien. Ce ne sera pas le seul ».

Avant lui, Antoine Kombouaré, entraineur des Canaris, avait annoncé la couleur sur le départ de l’international ghanéen du FCN. Ce dernier rejoint l’ ASSE pour prendre la place d’Yvan Maçon, transféré au Paris FC. Polyvalent, le piston (droit ou gauche) des Canaris renforce ainsi l’un des couloirs stéphanois, un secteur de jeu défaillant lors de la première partie de la saison. « Il y a des postes, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes », avait souligné Loïc Perrin, avant la trêve de la Coupe du monde.

ASSE mercato : Dennis Appiah annonce son arrivée à Saint-Etienne

À quelques heures de l’annonce officielle de son arrivée à l’ ASSE, Dennis Appiah a fait ses adieux au FC Nantes. « L’heure est maintenant venue pour moi de vous dire au revoir. Je n’oublierai jamais ces trois ans et demi passés dans ce club et dans cette ville. De par le temps passé et les émotions partagées avec vous, avec le maintien acquis lors du barrage ou encore cette magnifique coupe de France. Nantes est un moment charnière de ma vie, car j’y ai côtoyé des personnes extraordinaires, des supporters toujours fidèles, des coéquipiers devenus des amis et un staff technique et médical toujours prêt à aider. Merci à tous pour ces moments merveilleux. Bonne chance au FC Nantes pour le futur. À très bientôt !!!! » a écrit la nouvelle recrue de l’ ASSE, sur son compte Instagram.