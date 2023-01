OM : Le groupe est tombé, retour de taille à Marseille face au MHSC

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 11:46

Après la victoire face à Toulouse jeudi dernier, l' OM se déplace à Montpellier ce lundi et enregistre un retour de taille. On fait le point.

Pour son premier match de l'année 2023, l' OM fait face à un enjeu crucial pour la suite de sa saison. Opposés au Montpellier HSC ce lundi soir à 19h, les Marseillais doivent absolument s'imposer pour ne pas laisser filer le RC Lens et le PSG et consolider leur troisième place qui est fortement menacée par l'AS Monaco. Si le festival offensif de jeudi dernier face au Toulouse a rassuré les supporters de l'OM, la rencontre de ce soir s'annonce bien plus difficile pour les hommes d'Igor Tudor.

Le stade de la Mosson n'est pas le terrain de jeu préféré des Olympiens, qui se sont souvent cassés les dents en terre héraultaise. Toutefois, le dernier match entre ces deux équipes sur la pelouse du MHSC avait vu l' OM s'imposer 3-2, malgré avoir été rapidement mené 2-0 en début de match, c'était le 8 août 2021, lors de l'ouverture du championnat la saison dernière. Pour cette nouvelle confrontation face au Montpellier HSC, l'Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur Samuel Gigot, mais enregistre un retour plus que bénéfique au milieu de terrain.

OM : Mattéo Guendouzi de retour dans le groupe pour affronter le MHSC

Après la Coupe du monde au Qatar et une petite alerte à la cheville qui l'a empêchée de participer à la fête jeudi dernier face à Toulouse, l'homme fort de l'OM, Mattéo Guendouzi, fait son grand retour. En effet, Igor Tudor a dévoilé son groupe ce lundi matin, officialisant la présence du jeune joueur de 23 ans.

Jordan Veretout est également présent dans un groupe phocéen qui semble bien armé pour le déplacement à Montpellier ce lundi soir. Reste à savoir désormais si Igor Tudor alignera Mattéo Guendouzi d'entrée de jeu face au MHSC. Quoi qu'il en soit, l' OM n'a pas d'autres choix que de s'imposer ce soir à la Mosson.