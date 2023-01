AS Monaco Mercato : L'ASM avance sur une ancienne piste de Marseille

Publié par Jules le 03 janvier 2023 à 16:20

Le début de mercato est déjà très agité du côté de l'AS Monaco. Alors que des départs sont déjà bouclés, des arrivées devraient suivre.

Depuis quelques journées, l'AS Monaco affiche une belle forme en Ligue 1. Après un début de saison très moyen, le club du Rocher enchaîne les victoires et est remonté à la 5e place du classement, à seulement 3 points du podium. Néanmoins, les Monégasques ne devraient pas s'en contenter et cherchent déjà à se renforcer pour tenter de grimper encore un peu plus haut. Tandis que le mercato hivernal est ouvert depuis quelques jours, c'est, jusqu'à maintenant, du côté des départs que les lignes bouges en Principauté.

L'ASM pourrait boucler la très grosse vente de Benoît Badiashile à Chelsea dans les prochains jours. Un transfert qui devrait rapporter gros à l'AS Monaco, et qui pourrait permettre à Philippe Clement de s'offrir quelques recrues en vue de la deuxième partie de saison qui s'annonce serrée au sommet du classement de la Ligue 1. Ainsi, les Monégasques discutent déjà avec une ancienne piste de Marseille, le tout jeune espoir israélien Oscar Gloukh, qui évolue au Maccabi Tel-Aviv.

AS Monaco Mercato : Les Monégasques discutent déjà avec Oscar Gloukh

Considéré comme l'un des futurs joyaux du football israélien, Oscar Gloukh s'est déjà fait un petit nom en Europe. À seulement 18 ans, le jeune milieu offensif attire déjà plusieurs clubs, dont l'AS Monaco, mais aussi le Zénith Saint-Pétersbourg, comme l'a révélé son agent. "Ce n’est pas la meilleure chose de déménager au Zénith dans la situation actuelle. Oscar doit aller dans un endroit qui lui donnera les outils pour se développer et aller de l’avant. [...] Nous sommes en discussions avec l’AS Monaco, voyons voir comment cela va évoluer." L'AS Monaco semble donc tenir la corde dans ce dossier et pourrait bien doubler le Zénith dans ce dossier. Avec la situation géopolitique, le joueur pourrait être refroidi à l'idée de se rendre en Russie actuellement, ce qui pourrait bien profiter à l'ASM.