ASSE Mercato : Une nouvelle tombe sur la vente de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2023 à 13:08

Un nouveau point a été fait sur la vente de l’ ASSE après l’échec avec Blitzer. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les supporters de Saint-Etienne.

Mise en vente depuis plusieurs années maintenant, l’ ASSE n’a toujours pas trouvé de repreneur. Et la relégation du club ligérien en Ligue 2 depuis la fin de la saison dernière a refroidi les quelques prétendants. Les dernières négociations menées avec le milliardaire américain David Blitzer, au printemps dernier, n'ont pas abouti à un accord.

Dans un communiqué officiel publié juste après la descente de l’AS Saint-Etienne en deuxième division, les deux propriétaires Roland Romeyer et Bernard Caïazzo s’étaient pourtant montrés optimistes sur le dossier de la vente du club. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de toute l’institution ASSE […] », avaient déclaré les deux actionnaires majoritaires de l' ASSE en mai 2022.

Pour justifier l’échec des négociations avec David Blitzer, Roland Romeyer avait confié au quotidien Le Progrès que David Blitzer n’a pas déposé d’offre ferme dans les délais auxquels il s’était engagé à la remettre. Dès lors, le cabinet « KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui ». Le président du directoire de l’ ASSE avant indiqué : « La période d’exclusivité est terminée. Aujourd’hui, Blitzer comme n’importe qui peut faire une offre ferme. »

ASSE Mercato : Le dossier de la vente de Saint-Etienne au point mort

Mais six mois après la déclaration du dirigeant stéphanois, aucun autre prétendant ne s’est manifesté pour racheter l' ASSE. Dans son point sur la vente du club ligérien, But Football Club assure que le dossier est toujours au point mort. « Depuis l'intérêt de l'Américain David Blitzer, plus aucun candidat ne s'est manifesté. KMPG, en charge de la vente, n'a reçu aucun dossier depuis maintenant neuf mois. Si bien qu'il n'y a même pas eu un seul mot sur la vente lors du dernier Conseil de surveillance de l’ ASSE, il y a trois semaines », a révélé la source. Une information qui ne va pas du tout plaire aux ultras stéphanois, eux qui souhaitent vivement le départ de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo depuis plusieurs mois.