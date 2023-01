Stade Rennais : Jérémy Doku pour remplacer Terrier au SRFC ?

Publié par Thomas le 03 janvier 2023 à 18:20

Auteur d'un début de saison en dents de scie, Jérémy Doku pourrait regagner en crédit au Stade Rennais avec la blessure de Martin Terrier.

C’est un réveil pour le moins difficile que vivent les supporters du SRFC ce mardi. Certes, le Stade Rennais est parvenu à s’imposer contre l’OGC Nice au Roazhon Park, mais les Bretons ont également acté la sortie prématurée de leur attaquant star, Martin Terrier. Meilleur buteur du club Rouge et Noir, le natif d’Armentières a connu une lourde blessure qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison.

Touché aux ligaments croisés et au ménisque du genou droit, le joueur devrait subir une intervention chirurgicale sous peu comme l’a indiqué le Stade Rennais cet après-midi sur ses réseaux sociaux. Si l’idée de recruter un ailier cet hiver pour pallier ce forfait trotte logiquement dans l’esprit de Bruno Genesio et Florian Maurice, une autre option, plus économique, s’offre aux Rouge et Noir pour le reste de la saison.

Stade Rennais : L’heure est enfin venue pour Jérémy Doku

Signature phare de l’été 2020 au SRFC, le virevoltant attaquant belge, Jérémy Doku, pourrait, enfin, avoir sa carte à jouer sous les ordres de Bruno Genesio. Si son potentiel reste toujours intact, le Diable Rouge a longtemps été barré par des pépins physiques récurrents, qui n’ont que trop souvent freiné sa progression. Entré à la place de Martin Terrier hier soir contre l'OGC Nice, la sensation de 20 ans pourrait faire office de remplaçant de choix pour les dirigeants bretons.

Depuis son retour de blessure fin octobre, Jérémy Doku semble avoir mis entre parenthèses ses blessures, enchaînant les rencontres malgré la concurrence inégalable de Martin Terrier sur l’aile gauche. Présent lors du Mondial au Qatar avec la Belgique, l’ancien joueur d’Anderlecht aura sans aucun doute une opportunité à saisir lors de la deuxième partie de saison. Dans un marché où les options se font rares à une telle période de l’année, le Stade Rennais pourrait ainsi rapidement confier les clés du camion à son jeune talent, recruté pour 26 millions d’euros il y a deux ans et demi.