ASSE Mercato : Une piste de Saint-Etienne au FC Nantes s'éteint

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2023 à 00:38

Alors que Dennis Appiah a signé à l’ ASSE, la rumeur sur l’intérêt de Saint-Etienne pour un attaquant du FC Nantes s'est refroidie.

C’est fait pour Dennis Appiah. Il a déposé ses valises à l’ ASSE, ce mardi, en provenance du FC Nantes. En revanche, la rumeur sur un autre joueur des Canaris, annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Etienne, ne serait pas fondée. L’information avait été livrée par le compte Twitter GaelB42. Il avait révélé qu’Abdoul Kader Bamba, qui ne rentrait pas dans les plans d’Antoine Kombouaré, intéresse le club stéphanois. Prêté à Amiens SC en Ligue 2 la saison dernière, l’ailier du FCN était encore envoyé à l’ ASSE, sous la forme d’un prêt pour les six derniers mois de la saison.

Une annonce démentie par le journaliste David Phelippeau sur son compte Twitter. « Bamba, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est faux », a écrit le journaliste sportif à la rédaction des sports de Ouest-France à Nantes et correspondant de RMC dans l'Ouest.

ASSE Mercato : La priorité à Saint-Etienne est identifiée

À l’ ASSE, la priorité actuelle est bien définie, à savoir un gardien de but. Laurent Batlles a besoin d’un vrai dernier rempart pour rassurer sa défense. Ce qu'Etienne Green et Matthieu Dreyer n’ont pas réussi à faire lors de la première partie de saison. L’entraîneur des Vents cherche également un défenseur central capable d’apporter l’équilibre et la stabilité dans ce secteur de jeu. Rappelons que l’AS Saint-Etienne a la pire défense de Ligue 2, avec 31 buts encaissés en 17 matches.

Après la signature de Dennis Appiah, latéral droit, il reste encore celle d’un piston gauche. Sur le plan offensif, l’ ASSE tient déjà son joker, l’avant-centre Gaëtan Charbonnier, recruté à l'AJ Auxerre. Il a même déjà inscrit son premier but, contre le SM Caen, lors de sa deuxième apparition sous le maillot des Verts.