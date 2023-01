ASSE Mercato : C'est fait, Saint-Etienne enregistre sa deuxième recrue !

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2023 à 14:38

C’est officiel, l’ ASSE enregistre sa deuxième recrue cet hiver. L'AS Saint-Etienne avait déjà enrôlé Gaëtan Charbonnier le 16 décembre.

Annoncée depuis quelques jours, la signature de Dennis Appiah (30 ans) à l' ASSE est désormais officielle. Il s’est engagé avec l'AS Saint-Etienne, ce mardi 3 janvier, en provenance du FC Nantes. Le polyvalent défenseur a signé un contrat de deux ans et demi. Il s’est ainsi lié aux Verts jusqu’au 30 juin 2025. « Dennis Appiah, latéral droit polyvalent pouvant évoluer à gauche et dans l'axe, rejoint aujourd'hui l’ ASSE. Il évoluera sous le numéro 8 des Verts », a indiqué le club ligérien dans son communiqué.

Le natif de Toulouse vient ainsi renforcer une équipe stéphanoise qui pointe à la dernière place de Ligue 2, avec la plus mauvaise défense, soit 31 buts concédés en 17 matches. Il arrive avec son expérience du haut niveau, acquise en Ligue 1 (à Monaco, Caen et naturellement Nantes), mais aussi en Belgique sous le maillot du RSC Anderlecht.

ASSE Mercato : Dennis Appiah promet d'aider Saint-Etienne à se maintenir en Ligue 2

Dennis Appiah assure qu’il est conscient de la situation critique de l’ ASSE, mais a déjà détecté ce qui ne va pas, avant de s’y engager. Il promet d’aider les Verts à se maintenir en Ligue 2. « J’arrive dans une équipe qui sait jouer au football, ce n’est pas ça le problème. Mais elle a besoin de plus d’agressivité pour sortir de cette sinistrose liée à la relégation récente du club. Je suis là pour apporter ce que je sais faire, tout en amenant mon expérience pour qu’on se sorte tous ensemble de cette situation difficile », a-t-il déclaré.

Laurent Batlles, entraîneur de l' ASSE, se félicite de l’arrivée du défenseur du FC Nantes, dont il apprécie le profil. « Dennis est un joueur polyvalent capable d'évoluer en tant que latéral, mais également dans un rôle de piston. Il connaît très bien le haut niveau et va apporter à notre jeunesse son expérience, sa maturité et sa sérénité. C'est un joueur frais mentalement qui va nous aider à repartir sur des bases saines. »