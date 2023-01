FC Barcelone Mercato : Le Barça vise un grand attaquant cet hiver

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 12:50

Bien décidé à se renforcer malgré la menace de la Liga, le FC Barcelone souhaiterait recruter un serial buteur lors du mercato hivernal.

Le FC Barcelone est toujours en crise suite à l’élimination en phase de poules de la Ligue des Champions. Les Blaugranas ne peuvent pas se renforcer lors du mercato hivernal sous peine d’être sanctionnés par la Liga. Malgré cette épée de Damoclès qui plane autour du club, les dirigeants du Barça cherchent des solutions pour renforcer l’effectif de Xavi dans les prochaines semaines. Ces derniers jours, une piste surprenante aurait été explorée par les dirigeants du FC Barcelone.

Selon les informations de TodoFichajes, le Barça aurait pris des renseignements sur l’attaquant de l’Atlanta United, Josef Martinez. L’international vénézuélien est en fin de contrat le 31 décembre 2023 et sa situation contractuelle pourrait faire les affaires des Blaugranas. Un transfert de Josef Martinez pourrait être négocié aux alentours de 5 millions d’euros entre les deux clubs. Le FC Barcelone pourrait ainsi se renforcer à moindre coût avec un attaquant expérimenté (29 ans) qui a fini meilleur buteur de MLS à plusieurs reprises. À 29 ans, Josef Martinez souhaiterait franchir un cap en quittant la MLS pour rejoindre l’Europe et un transfert au Barça serait une formidable opportunité. Reste à savoir si les dirigeants d’Atlanta accepteront de laisser partir leur meilleur joueur à quelques semaines de la reprise du championnat.

FC Barcelone Mercato : Josef Martinez, la surprise du Barça ?

Le FC Barcelone souhaite remporter des titres cette année et les hommes de Xavi sont toujours en course pour réaliser un triplé. La direction du Barça aurait pour objectif de renforcer l’effectif malgré la crise. Josef Martinez pourrait donc être la surprise des Blaugranas lors du mercato hivernal. Le buteur vénézuélien pourrait signer au FC Barcelone pour suppléer Robert Lewandowski qui est le seul attaquant de métier de l’effectif. L’accumulation des matchs permettrait à Josef Martinez de montrer toute l’étendue de son talent et de se faire une place dans l’effectif du Barça.