Stade Rennais : Après sa blessure, Martin Terrier rassure le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 04 janvier 2023 à 13:09

Gravement blessé lundi soir lors de la victoire du Stade Rennais, Martin Terrier a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram.

Sa blessure est un véritable coup du sort pour lui et le Stade Rennais. Après sa sortie sur civière lors de la victoire 2-1 face à l'OGC Nice lundi soir, Martin Terrier doit désormais encaisser le terrible verdict révélé lors des différents examens qu'il a passé dans la journée de mardi. Sans grande surprise malheureusement, la saison de l'attaquant rennais est d'ores et déjà terminée avec une absence d'environ huit mois pour Martin Terrier. Depuis plus d'un an, l'ancien joueur de l' OL marchait sur l'eau avec le Stade Rennais.

La saison dernière, le joueur de 25 ans s'est offert un total de 21 buts en 46 matches disputés toutes compétitions confondues, et avait même délivré 7 passes décisives. Cette saison, Martin Terrrier était reparti sur les mêmes bases, avec 12 buts inscrits et 5 passes décisives réalisées, en 22 matches, faisant de lui l'un des attaquants les plus décisifs en France.

Stade Rennais : Martin Terrier pense déjà à son retour

Quelques heures après avoir appris le verdict concernant sa grave blessure au genou droit, l'attaquant du Stade Rennais, Martin Terrier, a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. Et malgré l'épreuve difficile qui se dresse devant lui, le joueur du SRFC a tenu à rassurer les supporters du Stade Rennais.

"Aujourd’hui, le diagnostic médical est arrêté et malheureusement il confirme cette blessure tant redoutée. J’ai reçu énormément de messages de soutien et je vous en remercie infiniment car ils m’aident à préparer mon prochain combat mais n’en doutez pas: je vais me battre sans relâche pour revenir le plus vite et le plus fort possible. Encore merci à tous pour vos messages chaleureux. Ce qui ne tue pas rend plus fort." Le message est clair, Martin Terrier est déjà déterminé à revenir au plus haut niveau avec le Stade Rennais, pour émerveiller à nouveau les pelouses de Ligue 1.