FC Barcelone Mercato : Le Barça relance le dossier Bernardo Silva

04 janvier 2023

Étincelant depuis le début de la saison avec Manchester City, Bernardo Silva pourrait être la priorité du FC Barcelone lors du mercato estival.

​ Le FC Barcelone noue de grandes ambitions en 2023, après une année 2022 vierge de titre, les Blaugranas veulent renouer avec le succès. Les dirigeants du Barça souhaiteraient se renforcer lors du mercato estival afin de poursuivre leur nouveau projet. Le FC Barcelone avait pour objectif de ramener Lionel Messi à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. La situation de l’international argentin a récemment évolué, le septuple Ballon d’Or devrait prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2024.

La décision de Lionel Messi aurait poussé les dirigeants du FC Barcelone à réactiver la piste menant à Bernardo Silva. L’international portugais devrait être la piste numéro 1 des Blaugranas lors du mercato estival. Interrogé par le média Record, le milieu de Manchester City a évoqué son avenir, en déclarant : « J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet. En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. »

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait devant le Real Madrid et le PSG dans la course à la signature de Bernardo Silva. L’international portugais a ouvert la voie à un départ cet été de Manchester City et les Skyblues pourraient accepter de le laisser partir pour 80 millions d’euros. Bernardo Silva pourrait être la tête de gondole du mercato estival du Barça. Joan Laporta et Xavi apprécient le profil du milieu de 28 ans et son arrivée reste la priorité des Blaugranas. L’ancien attaquant de l’AS Monaco peut jouer au milieu de terrain et en attaque, sa signature offrirait de nombreuses options au FC Barcelone.