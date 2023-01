PSG Mercato : Avant Messi, une star s’apprête à signer au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2023 à 14:16

Le PSG et Lionel Messi ont trouvé un accord de principe pour une prolongation. Mais avant l’attaquant argentin, une autre star pourrait signer rapidement avec le club parisien.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi se serait entendu verbalement avec le Paris Saint-Germain pour étendre son engagement sur au moins une saison supplémentaire, soit jusqu’à l’été 2024. D’après le journal Le Parisien, les dirigeants parisiens, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, auraient rencontré le clan Messi à plusieurs reprises à Doha, en marge de la Coupe du Monde au Qatar, pour faire avancer les choses. Sacré champion du monde avec l'Albiceleste, l'attaquant de 35 ans serait désormais attendu dans la capitale pour parapher rapidement son nouveau bail. En attendant, le Paris SG avance ses pions sur d’autres dossiers prioritaires, dont un serait sur le point d’être finalisé.

PSG Mercato : Marquinhos va prolonger son contrat

Après avoir officialisé la prolongation de Marco Verratti la semaine dernière et en attendant celle à venir de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait annoncer une nouvelle signature dans les tout prochains jours. De passage en zone mixte après la lourde défaite contre le RC Lens (1-3), dimanche à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a annoncé que les discussions pour sa prolongation sont avancées et qu’il espère rapidement boucler le dossier.

« On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! », a déclaré le défenseur central de 28 ans. Selon les renseignements recueillis par le journaliste italien Fabrizio Romano, Marquinhos devrait effectivement prolonger son contrat avec le PSG une fois que les deux parties auront réglé les derniers détails liés à la durée du nouveau bail, soit 2026 ou 2027. Arrivé en juillet 2013 en provenance de l’AS Rome pour 31 millions d’euros, l’international brésilien affiche régulièrement son souhait de terminer sa carrière au PSG.