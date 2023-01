FC Nantes Mercato : Un attaquant répond cash à l'intérêt du FCN

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2023 à 12:35

Dans le viseur du FC Nantes, en quête de renfort offensif, un attaquant a répondu à l’intérêt du FCN, en ce début de mercato hivernal.

Engagé en Ligue Europa et soucieux de remonter au classement de la Ligue 1, le FC Nantes tente de recruter François Kamano, ancien joueur des Girondins de Bordeaux (2016-2020). Selon L’Équipe, le FCN est même passé à l’offensive, en initiant les premiers contacts pour rapatrier le polyvalent ailier en France, cet hiver. « Le FCN a d'ailleurs lancé des négociations pour faire revenir en Ligue 1 le joueur de 26 ans », indiquait le quotidien sportif en décembre dernier.

La direction et le staff technique des Canaris seraient séduits par le profil de l’international guinéen (39 sélections, 7 buts). « Pour les dirigeants nantais, à la recherche d'un élément de poids pour renforcer leur attaque, François Kamano présente l'avantage d'être un attaquant polyvalent, à l'aise sur un côté, mais aussi dans l'axe. »

FC Nantes Mercato : François Kamano ravi d'être sollicité par le FCN, mais...

Maintenant que le marché des transferts a ouvert ses portes, l'attaquant a répondu à l’intérêt du FC Nantes dans des propos confiés à un média de son pays natal. « Oui, je sais que des clubs me veulent. Le FC Nantes ? C’est toujours un plaisir d’être sollicité notamment en France, que je connais très bien », a-t-il confié, avant de déclarer : « Mais, je suis encore avec Lokomotiv Moscou et j’essaie de donner le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs avec ce club. » François Kamano est sous contrat avec le Lokomotiv jusqu'au 30 juin 2023, toutefois il peut rejoindre un autre club en Europe jusqu’en juin 2023, comme l’autorise la FIFA, en raison du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. Mais tout porte à croire qu'il est parti pour aller au bout de ses six derniers mois de bail, afin de signer librement avec le club de son choix cet été.