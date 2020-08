Bordeaux Mercato : Kamano signe au Lokomotiv, Gasset arrive !

François Kamano est en train de quitter les Girondins de Bordeaux pour le Lokomotiv Moscou. Jean-Louis Gasset, l’ancien entraîneur de l’ASSE, devrait reprendre du service sur le banc du club au scapulaire.

Bordeaux Mercato : François Kamano présenté au Lokomotiv Moscou ?

L’avenir de François Kamano va s’écrire loin des Girondins de Bordeaux. Selon nos informations, le joueur a trouvé un accord avec les dirigeants du Lokomotiv Moscou pour son transfert définitif. Il devrait même être présenté dans les prochains jours au club russe. De leur côté, les dirigeants des Girondins de Bordeaux se sont également accordés avec leurs homologues du Lokomotiv sur les conditions de transfert de leur joueur. Le transfert de l’ailier droit à qui il restait une saison de contrat devrait être bouclé pour un peu moins de 8 millions d’euros. Cette entrée d’argent devrait rendre un grand service aux Bordelais. La direction en a besoin pour solutionner certains dossiers importants en suspens.

Paulo Sousa s'en va, Jean-Louis Gasset arrive

En effet, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, doit quitter le club. Le dossier étant en suspens à cause du manque de liquidité dans les caisses du club, les deux parties pourraient à présent trouver un accord pour rendre effectif ce départ, grâce au transfert de François Kamano. Le dossier prochainement bouclé devrait permettre l’arrivée de Jean-Louis Gasset. L’ancien entraîneur adjoint du club sous Laurent Blanc reviendra donc en première ligne avec comme prochain rôle le poste d’entraîneur principal. Avant de débarquer au FCGB, Jean-Louis Gasset avait réalisé une belle saison du côté de l’AS Saint-Étienne. Il a quitté le club à la fin de la saison dernière au profit de son ex-adjoint Ghislain Printant, qui a lui peu réussi, et qui a poussé les dirigeants à signer Claude Puel, l’actuel coach du club. Coach Gasset, très apprécié des joueurs, devrait bientôt se lancer dans l’opération sauvetage des Girondins de Bordeaux.