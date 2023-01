FC Nantes Mercato : Kombouaré annonce des signatures au FCN !

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 17:16

Après la victoire du FC Nantes face à l'AJ Auxerre, Antoine Kombouaré a fait une annonce forte sur le mercato. On fait le point.

L'année 2023 commence plutôt bien pour le FC Nantes. Après le match nul à Troyes mercredi pour la reprise du championnat, les Canaris avaient rendez-vous avec l'AJ Auxerre à la Beaujoire, avec l'obligation de s'imposer. Après une première période dominée de façon stérile, le FC Nantes a réussi à trouver l'ouverture à la 74e minute de jeu, par l'intermédiaire de Marcus Coco. Malgré une domination nette de l'AJA en deuxième mi-temps, les Nantais ne craqueront pas et finiront par s'imposer 1-0 devant leur public.

Au classement, le FC Nantes se donne de l'air avec désormais 4 points d'avance sur le premier relégable pointant à la 14e place du championnat. À l'issue de la rencontre, Antoine Kombouaré s'est satisfait de ne pas avoir pris de but, mais a tenu à mettre en garde son équipe. " On va retenir que l'on a réussi à ne pas prendre de but pour la deuxième fois consécutive, que l'on marque un petit but qui nous rapporte trois points très importants pour la suite. Ce n'est pas pour autant que l'on est sauvé, le chemin est long... " Maintenant, la principale préoccupation chez les supporters du FCN concerne le mercato hivernal, qui a officiellement ouvert ses portes dimanche.

FC Nantes Mercato : Kombouaré fait un appel à ses dirigeants

Après la victoire importante du FC Nantes face à l'AJ Auxerre, Antoine Kombouaré s'est arrêté en zone mixte pour répondre à quelques questions. L'occasion pour le technicien nantais d'envoyer un message clair à ses dirigeants pour le mercato hivernal au micro de Hit West." Je souhaite travailler pour renforcer l’équipe. J’ai des demandes sur les postes de milieu et d’attaquant. J’ai laissé partir 2 joueurs car on a ce qu’il faut en latéraux pour la 2e partie de saison. " Pour rappel, Dennis Appiah est sur le point de s'engager à l'AS Saint-Etienne, tandis que Fabio a quitté le FC Nantes pour rejoindre le Gremio Porto Alegre.