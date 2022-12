FC Nantes Mercato : Un ancien des Girondins intéresse le FCN

Publié par Jules le 07 décembre 2022 à 19:30

Tandis que le FC Nantes joue son maintien et se prépare, en parallèle, à affronter la Juventus, les Canaris veulent se renforcer pour la suite de la saison.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le début de saison du FC Nantes est assez particulier. À la traîne en championnat, où les Canaris occupent la 16e place du classement, ces derniers sont tout de même parvenus à sortir de leur groupe de Ligue Europa, et affronteront donc la Juventus pour les matchs de barrage en février. Un planning chargé qui pousse le FCN à chercher de nouveaux talents pour porter son équipe dans les moments clés à venir.

Le FC Nantes cherche notamment à renforcer son attaque lors du prochain mercato. Avec la perte de Randal Kolo Muani en fin de saison dernière, les Canaris ont perdu leur meilleur attaquant, et aucun ne semble pouvoir le remplacer convenablement au sein de la Maison Jaune. Ainsi, le club cherche à recruter un attaquant, et un nom bien connu de la Ligue 1 a fuité récemment, puisque, d'après L'Équipe, il s'agit de François Kamano, ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

FC Nantes Mercato : François Kamano dans le viseur du FCN

Il y a plus de deux ans, François Kamano quittait les Girondins de Bordeaux pour s'engager en Russie, au Lokomotiv Moscou. En effet, le Malien avait été acheté pour plus de 5 millions d'euros par la formation russe, avec qui il a pu disputer plusieurs matchs sur la scène européenne, en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Aujourd'hui, le FC Nantes aimerait rapatrier le joueur pour profiter de son expérience du haut niveau européen.

Néanmoins, le FC Nantes n'est pas seul sur le dossier d'après le quotidien sportif, même si les noms des autres formations européennes n'ont pas fuité. Il faudra ainsi se montrer convaincant pour les Canaris. Cependant, François Kamano n'est pas le seul ancien de Ligue 1 que le FCN veut rapatrier, puisque les dirigeants s'intéressent également à Grzegorz Krychowiak, ancien du Stade de Reims et du Paris Saint-Germain.