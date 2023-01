OL Mercato : Le dénouement est proche pour Houssem Aouar

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 19:09

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Houssem Aouar continue d'être courtisé sur le marché et son départ de l' OL se précise.

Le milieu de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, est désormais libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix. L’international français pourrait quitter Lyon après plusieurs départs avortés lors des précédents mercatos. À l’instar de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Anthony Lopes, Houssem Aouar est un pur produit de la formation lyonnaise. Le milieu de 24 ans a gravi tous les échelons chez les Gones. L'ascension du milieu français avait atteint son paroxysme lorsque le capitaine avait guidé les Lyonnais vers une demi-finale de Ligue des Champions en 2020, perdue face au Bayern Munich.

Depuis plusieurs saisons, les relations entre Houssem Aouar et la direction de l' OL se sont tendues et l’international français a refusé de prolonger. Après de nombreux refus, les Lyonnais souhaitaient vendre Houssem Aouar pour éviter un départ libre. La fin de l’idylle entre Houssem Aouar et l' OL est désormais programmée à juin 2023, date de l’expiration du contrat du joueur. En parallèle, l’international français est très courtisé sur le marché des transferts et l’ouverture du mercato hivernal a accéléré son dossier. Nottingham Forest, le Betis Séville et l’AC Milan sont les trois clubs les mieux placés pour accueillir Aouar. Le milieu de 24 ans qui s’est blessé lors de la défaite de l' OL face à Clermont pourrait prendre sa décision au mois de janvier.

OL Mercato : Le Betis Séville revient à la charge pour Houssem Aouar

Selon les informations de Relevo, le Betis Séville aurait transmis une nouvelle offre XXL à Houssem Aouar. Les Sévillans auraient proposé un contrat de 5 ans avec un salaire de 2,5 millions d’euros. En cas de signature à Séville, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais toucherait une prime de 5 millions d’euros. À l’instar de son ancien coéquipier à Lyon, Nabil Fekir, Houssem Aouar pourrait être séduit par la proposition du Betis. En parallèle, la priorité du milieu de l' OL serait de quitter Lyon pour s’engager avec l’AC Milan selon Relevo. Houssem Aouar serait en attente d’une offre contractuelle des Milanais avant d’acter son départ de Lyon.