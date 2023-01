Angers SCO Mercato : Le départ d'un milieu est acté à Angers

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 11:35

Dans une situation sportive délicate, Angers SCO veut se montrer actif lors du mercato, et fait bouger les choses dans le sens des départs.

La saison d'Angers SCO continue de virer au cauchemar ces derniers mois. 20e de Ligue 1 avec la pire défense du championnat, le SCO comptabilise seulement 8 points depuis le début de l'exercice et comptabilise déjà 13 défaites, tout en restant sur 9 revers consécutifs. À l'issue de la première partie de saison, Angers SCO a décidé de se séparer de Gérald Baticle, en pensant que les mauvais résultats venaient du coach. Mais après les deux premiers matchs depuis la reprise du championnat, force est de constater que le problème est beaucoup plus profond au SCO.

Pour se donner l'espoir d'accrocher le maintien en fin de saison, les dirigeants angevins essayent de trouver les bons coups à réaliser lors du mercato hivernal, et sont sur le point de boucler la signature de Faouzi Ghoulam, latéral gauche d'expérience formé à Saint-Etienne. Dans le sens des départs, les choses commencent également à évoluer ces dernières heures à Angers SCO.

Angers SCO Mercato : Antonin Bobichon va quitter le SCO pour rejoindre Laval

Si l'on en croit les informations de Ouest-France, le milieu de terrain d'Angers SCO, Antonin Bobichon, va définitivement quitter le SCO dans les prochaines heures. Arrivé dans l'Anjou en 2019, le joueur de 27 ans n'entrait plus dans les plans des dirigeants angevins la saison dernière, et avait été prêté à Nancy pour la deuxième partie de championnat. De retour à Angers SCO en début de saison, Antonin Bobichon n'est apparu qu'à trois reprises en Ligue 1, et son départ semblait inévitable. D'après le journal, l'ancien nîmois va être libéré de son contrat, malgré les six mois restants, pour s'engager à Laval, actuellement 15e de Ligue 2.