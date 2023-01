OM Mercato : Bamba Dieng lâche un indice qui relance les rumeurs

Publié par Timothée Jean le 05 janvier 2023 à 12:51

Bamba Dieng n’est pas certain de terminer la saison à l’ OM. L’attaquant sénégalais a d’ailleurs lâché un nouvel indice qui va dans ce sens.

Il traverse une situation très délicate à l’ OM. La saison dernière, Bamba Dieng s'est révélé sous l'impulsion de Jorge Sampoli et a grandement contribué à la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais depuis le départ du coach argentin, puis l'arrivée dans la foulée d'Igor Tudor sur le banc phocéen, l’international sénégalais a vu son temps de jeu chuter de façon considérable. Il doit désormais se contenter d'un statut de simple remplaçant.

Absent des plans du nouvel entraîneur de l’ OM, le joueur de 23 ans était même proche de rejoindre l’OGC Nice dans les derniers instants du mercato hivernal. Il aura fallu un scénario rocambolesque, une anomalie détectée à la visite médicale, pour qu’il reste à Marseille. Et depuis sa situation ne s’est pas vraiment améliorée à l’ OM. Depuis le début de l’exercice en cours, le champion d’Afrique en titre a disputé 8 rencontres sous le maillot phocéen sans être un titulaire en puissance sous les ordres d’Igor Tudor.

OM Mercato : Bamba Dieng supprime ses photos en lien avec Marseille

Depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar, le jeune joueur est même cantonné sur le banc de touche de l’ OM. Malgré la blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson, il n’a pas disputé la moindre minute de jeu lors des deux dernières rencontres des Phocéens. Conscient qu’il lui sera très difficile d’inverser la saison, Bamba Dieng va-t-il finalement quitter l’ OM durant ce mercato hivernal ? Alors qu’une prolongation de son contrat expirant en juin 2024 était évoquée ces derniers jours, le principal concerné a quelque peu laissé planer le doute sur son avenir en supprimant ses photos en lien avec l’ OM sur son compte Instagram.

Ce geste peut paraître banal, mais le timing reste très intriguant. D’autant plus que de nombreux médias locaux indiquaient récemment que Bamba Dieng ne devrait pas se contenter plus longtemps de son faible temps de jeu à l’ OM. Agacé par le traitement qu’il subit à l’Olympique de Marseille cette saison, l’ancien joueur de Diambars pourrait donc profiter de cette fenêtre de transfert pour aller voir si l’herbe est plus verte sous d’autres cieux. Une hypothèse qui commence à prendre de l’ampleur.