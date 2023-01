AS Monaco Mercato : Officiel, l’ASM boucle un gros transfert à 37 M€

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2023 à 15:44

L'AS Monaco réalise un gros transfert, ce jeudi. Dans un communiqué officiel, le club du Rocher informe d'une transaction portée à 37 M€.

C’est fait, l’AS Monaco a cédé Benoît Badiashile à Chelsea comme pressenti. Le défenseur central de l’ASM va donc terminer la saison à Londres en Premier League. Il a signé un contrat de longue durée, soit 7 ans et demi. Le néo international français (2 sélections) s’est ainsi lié aux Blues jusqu'à fin juin 2030. Son transfert est estimé à 37 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

« Formé au sein de l’Academy de l’AS Monaco avant de devenir un joueur-cadre de l’équipe professionnelle et international français, Benoît Badiashile s’apprête à relever un nouveau défi. Le Club lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière », a écrit le club de la Principauté. Chelsea a confirmé la signature du joueur de 21 ans à Londres, dans un court message sur Twitter : « Welcome to Chelsea, Benoit Badiashile. »

AS Monaco Mercato : Benoît Badiashile « très heureux se signer à Chelsea »

La nouvelle recrue du club britannique a immédiatement réagi à son transfert de l’AS Monaco à Chelsea. « Je suis très heureux d'être ici à Chelsea. Je suis très excité de commencer à jouer pour ce club. Je suis impatient de voir les fans et de commencer à jouer dans le meilleur championnat du monde », a-t-il confié sur le site des Blues.

Les dirigeants de Chelsea, Todd Boehly et Behdad Eghbali, co-propriétaires du club londonien, se réjouissent également de l’arrivée du défenseur français dans leur équipe. « Nous sommes ravis d'accueillir Benoît à Chelsea. C'est un excellent jeune joueur qui s'est rapidement forgé une solide réputation et qui a énormément d'expérience pour son jeune âge. Nous sommes sûrs qu'il sera un élément important de notre équipe dans les années à venir. »