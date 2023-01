OM Mercato : Marseille peut trembler, une offre arrive pour Ounahi

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2023 à 11:21

Véritable révélation d’Angers SCO, Azzedine Ounahi sait que l’ OM s'active pour le recruter. Mais le Marocain devrait prendre une autre direction.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Angers SCO, Azzedine Ounahi n’est pas certain de terminer la saison en Ligue 1. Et pour cause, l’international marocain a réalisé des performances XXL lors de la Coupe du monde au Qatar, ce qui a fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Plusieurs grands clubs s’activent en coulisse afin de boucler sa signature durant ce mercato hivernal.

Et si le FC Barcelone a récemment jeté l’éponge pour le jeune milieu de terrain, ce n’est pas le cas de l’ OM. Le club phocéen insiste toujours pour son transfert. Ce n’est pas un secret, la direction de l’Olympique de Marseille apprécie fortement le profil d’Azzedine Ounahi. Le président de l' OM, Pablo Longoria, a lui-même confirmé son intérêt pour le jeune crack d’Angers, mais jusqu’ici, les Phocéens ne sont pas encore passés à l’offensive pour sa signature. Une situation en stand-by qui profite à un autre prétendant, le SSC Naples.

OM Mercato : Naples formule une offre concrète pour Azzedine Ounahi

Selon les informations de RMC Sport, les Partenopei sont passés à la vitesse supérieure pour Azzedine Ounahi, en formulant une offre concrète de 15 millions d’euros pour son transfert. Le principal concerné n’est pas insensible à cette approche de Naples. Privilégiant l’aspect sportif plutôt que financier, le joueur de 22 ans aurait déjà donné son accord verbal pour rejoindre le club italien cet hiver. À Naples, il pourra disputer la Ligue des Champions en perspective d’un huitième de finale face à l’Eintracht Francfort.

Si la direction de Naples entretient pour l’instant le doute sur ce dossier, elle paraît tout de même déterminée à boucler cette opération au plus vite, au plus grand dam de l’ OM. Toutefois, l’offre de Naples a plus de chance d’aboutir, car les dirigeants du SCO attendraient pas moins de 25 millions d’euros avant de céder leur pépite. Les Napolitains devront donc revoir leur proposition à la hausse s’ils souhaitent finaliser ce deal. L’ OM, Leicester City et Arsenal seraient aussi en embuscade sur cette piste.