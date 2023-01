ASSE Mercato : Officiel, tous les détails sur le transfert de Larsonneur

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 14:51

L’ ASSE tient son troisième renfort. La signature de Gautier Larsonneur est maintenant officielle. Les détails du transfert sont dévoilés.

Gautier Larsonneur est la troisième recrue hivernale de l’ ASSE. L’officialisation de son transfert est tombée, ce vendredi 6 janvier. Le gardien de but en provenance de Valenciennes FC vient renforcer une équipe stéphanoise classée 20e de Ligue 2 et menacée de relégation en National. Il arrive à l'AS Saint-Etienne à la suite de l’attaquant Gaëtan Charbonnier (34 ans), recruté en tant que joker à la mi-décembre, et le polyvalent défenseur du FC Nantes, Dennis Appiah (30 ans). Le portier de 25 ans a paraphé un contrat d’une durée de deux ans et demi, comme annoncé. Il s'est donc engagé avec les Verts jusqu’au 30 juin 2025 et sera le gardien de but N°1 de l' ASSE.

« Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et déjà prêt à débuter. N’ayant pas connu la première partie de saison délicate du club, je dois apporter ma fraîcheur à ce groupe pour vite retrouver le goût de la victoire, dès mardi à Geoffroy-Guichard. Tout est réuni ici pour bien travailler et réussir », a déclaré la recrue stéphanoise.

Quant à Laurent Batlles, entraîneur de l’ ASSE, il est heureux d'accueillir un dernier rempart en renfort. « Nous sommes heureux d’accueillir Gautier dans nos rangs. Comme pour Dennis Appiah, son arrivée répond à notre volonté de renforcer notre secteur défensif. Gautier est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien. »

ASSE Mercato : Gautier Larsonneur, c'est 1,6 millions d'euros d'indemnité

Selon les informations de L'Équipe, la direction de l' ASSE a décaissé 1,6 millions d'euros pour boucler le transfert du joueur prêté par le Stade Brestois à Valenciennes FC, en début de saison. Par ailleurs, la signature de Gautier Larsonneur dans le Forez ouvre grandement la porte sortie à Etienne Green (22 ans) et Matthieu Dreyer (33 ans). Décevants lors de la première partie de la saison, ils sont poussés dehors cet hiver. Le premier est annoncé vers le FC Lorient pour prendre la place d'Yvon Mvogo, opéré début novembre et indisponible 4 à 6 mois. Quant au deuxième, il devra se trouver un nouveau club où rebondir, quatre mois seulement après son arrivée à l' ASSE.