OM Mercato : Un nouveau départ officialisé à l'Olympique de Marseille

Trois jours après avoir officialisé la vente de Gerson à Flamengo, la direction de l’ OM vient de boucler un nouveau départ dans son effectif.

3e de Ligue 1 derrière le PSG et le RC Lens, l’ OM compte bien profiter du mercato hivernal pour renforcer ses lignes. La direction de l’ OM aimerait s’offrir de nouvelles recrues pour aider Igor Tudor à atteindre les objectifs fixés. Mais avant de recruter, le club phocéen procède à un grand ménage au sein de son effectif. Après le prêt de Luis Suarez à Almeria, Isaak Touré a été prêté à l’AJ Auxerre, tandis que Gerson est retourné dans son ancien club, Flamengo.

Et si d’autres joueurs sont susceptibles de quitter le navire marseillais dans les jours à venir, l’ OM enregistre aussi quelques défections au sein de son organigramme. Après le limogeage de Jacques Cardoze, c’est autour de Laurent Colette de quitter la direction du club phocéen. Via les réseaux sociaux, l’homme de 60 ans a confirmé son départ de l’ OM, où il occupait le poste de directeur général depuis 2018.

OM Mercato : Laurent Colette officialise son départ de Marseille

Après cinq années de bons et loyaux services, Laurent Colette quitte donc l’Olympique de Marseille afin de se rapprocher un peu plus de ses proches, comme il l’a expliqué dans son post. Ayant occupé des fonctions chez Nike et Universal Studios avant de rejoindre l'univers du football, avec des passages au FC Barcelone, à l’AS Rome puis à l’ OM, le dirigeant français tentera de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. « Je souhaiterais remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour m'avoir donné l'opportunité d'être Directeur Général de cette institution et à Pablo Longoria pour sa confiance dans des gros moments de changements et de réorganisation. Pablo, sous ta baguette, l'équipe fonctionne de mieux en mieux et je suis certain que ton travail est le bon », a-t-il posté.

Le départ de Laurent Colette était néanmoins dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la direction de l'Olympique de Marseille ayant décidé de réorganiser son secteur administratif. Élodie Malatrait, la directrice adjointe de la communication de l’ OM et présent au club depuis 17 ans, pourrait également s’en aller dans les semaines à venir. David Friio, le directeur sportif, pourrait lui aussi être remercié. Quoi qu’il en soit, l’organigramme de l’ OM connaît des bouleversements cet hiver.