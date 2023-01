OM Mercato : Le départ de Leonardo Balerdi se concrétise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2023 à 17:21

Déterminé à renflouer ses caisses, l’ OM devrait se séparer de Leonardo Balerdi cet hiver. Une destination se dégage déjà pour l’accueillir.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Si le président de l’ OM s’active pour attirer de nouveaux renforts, il doit également tout faire pour soulager un peu les finances du club qui ne sont pas au beau fixe. Le dirigeant phocéen est déjà parvenu à boucler trois départs en ce début de mercato hivernal. Luis Suarez a été prêté à Alméria avec une option d'achat. Isaak Touré l’a imité en signant à l’AJ Auxerre sous la forme d’un prêt.

Devenu indésirable à l’ OM, Gerson est quant à lui retourné à Flamengo contre un chèque de 15 millions d’euros, hors bonus. Et ce n’est pas encore terminé. D'autres joueurs sont aussi annoncés sur le départ, à l’instar de Pape Gueye. D’ailleurs, plus les jours passent, plus la liste des potentiels partants de l'Olympique de Marseille ne cesse de s'agrandir. Bien qu’il soit très utilisé cette saison à l’ OM, avec 23 matches disputés, toutes compétitions confondues, Leonardo Balerdi se rapproche de la porte de sortie. La presse locale expliquait récemment que la direction marseillaise l’aurait mis sur le marché en vue de récupérer un joli pactole sur son transfert. Et après plusieurs semaines, l’ OM touche enfin au but pour son défenseur argentin.

OM Mercato : Leonardo Balerdi se rapproche de l’Ajax Amsterdam

L’After Foot expliquait dernièrement que le départ de Leonardo Balerdi de l’ OM n’était plus qu’une question d'heures, sans pour autant dévoiler l’identité de son futur club. De Telegraaf s’est penché sur ce dossier et assure que c’est bien l’Ajax Amsterdam qui est proche de boucler la signature du défenseur marseillais. L’affaire serait même en très bonne voie entre les différentes parties. En quête de renfort défensif, les Ajacides auraient même fait de Leonardo Balerdi une cible prioritaire devant Stefan De Vrij de l’Inter Milan.

La source ajoute que les dirigeants hollandais seraient prêts à formuler une offre concrète pour boucler sa signature au plus vite. Reste à savoir si cette future proposition sera suffisante pour finaliser ce deal. Durant le dernier mercato estival, l' OM avait déjà refusé une offre de 8 millions d'euros de Bologne pour son jeune défenseur central. L'Ajax Amsterdam devra donc se montrer très généreux pour mener à bien cette opération. Les prochains jours s’annoncent décisifs dans ce dossier.