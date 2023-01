LOSC : Trois forfaits déjà actés à Lille avant l'ESTAC

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 18:05

À deux jours de la réception de l'ESTAC en Coupe de France pour les 32es de finale, le LOSC compte déjà trois forfaits pour cette rencontre.

Les blessures n'en finissent plus d'impacter l'effectif du LOSC. Déjà touché par de nombreux pépins physiques sur la première partie de saison, Paulo Fonseca va de nouveau devoir se priver de plusieurs cadres pour la réception de l'ESTAC dimanche. Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, l'entraîneur du LOSC a fait un point sur l'infirmerie lilloise. "On n’a pas beaucoup de joueurs. José Fonte et Jonathan Bamba ne sont pas là, André Gomes a eu un problème au niveau du mollet à l’entraînement, Gabriel Gudmundsson n’est pas encore disponible, Adam Ounas et Jonathan David ont besoin de jouer. Ils ne sont pas dans les meilleures dispositions physiques. Il faut penser à tout ça."

C'est donc une équipe du LOSC considérablement diminuée qui va recevoir Troyes dans deux jours au stade Pierre-Mauroy. À l'occasion de cette rencontre, Paulo Fonseca va retrouver les supporters du LOSC après l'épisode houleux de la conférence de presse à l'issue du match nul face au Stade de Reims.

LOSC : Paulo Fonseca calme le jeu avec les supporters

Face à la polémique qui prend de l'ampleur depuis lundi, Paulo Fonseca est revenu sur les propos qu'il a tenu envers les supporters du LOSC. "C’était une réaction dans l’instant, sous le coup de l’émotion. Nos supporters comprennent notre façon de jouer et le projet que l’on est en train de construire. On était ensemble et on restera ensemble, c’est très important. Il ne faut pas créer de polémiques, on va travailler et avancer. Dimanche, je suis sûr qu’ils seront là pour nous encourager." Pour rappel, l'entraîneur du LOSC n'avait pas apprécié les sifflets des supporters lors du match face à Reims, et avait tenu des propos très forts à l'égard de ces derniers. Les retrouvailles pourraient s'annoncer tendues dimanche face à l'ESTAC.