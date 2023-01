LOSC Mercato : Deux gros indices lâchés sur le marché de Lille

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 23:51

L’entraineur du LOSC, Paulo Fonseca, a fait une nouvelle annonce sur le Mercato de Lille, six jours après l’ouverture officielle du marché hivernal.

Après un début de saison timide, le LOSC remonte progressivement au classement. L’équipe de Paulo Fonseca est sur une série d’invincibilité, soit deux nuls et deux victoires, lors des 4 dernières journées de Ligue 1. Pointant à la 7e place du championnat, Lille OSC reste attentif sur le marché des transferts, quoiqu’il ne fait pas du mercato d’hiver une priorité pour se renforcer. C’est la tendance évoquée par l’entraineur des Dogues avant l'ouverture du marché hivernal.

« En général, je n’aime pas le mercato d’hiver. Je n’aime pas les changements en cours de saison. On reste attentif si un joueur avec plein de qualités peut nous apporter quelque chose et vraiment nous aider », avait-il confié à La Voix des Sports. Plusieurs pistes sont pourtant associées au LOSC cet hiver : des mondialistes Azzedine Ounahi (Maroc) et Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie) à la pépite de Monaco Eliesse Ben Seghir (20 ans), en passant par Rick Karsdorp (de l’AS Rome) ou encore Ken Nkuba (du RSC Charleroi).

LOSC Mercato : Lille cherche un arrière droit et ferme la porte à Bentaleb

Interrogé de nouveau en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a gardé sa position concernant le Mercato d’hiver : « Comme je l’ai dit, je n’aime pas vraiment ce mercato d’hiver. Pour nous, les joueurs ont besoin de temps pour s’adapter à notre jeu. C’est pour ça que je n’aime pas vraiment ces mercatos ». Il a lâché ensuite quelques indices sur les postes à renforcer au sein de son équipe : « Nous essayons de voir les opportunités. On a besoin d’un arrière latéral droit, mais aux autres postes, il n’y a pas d’urgence. »

Pour finir, Paulo Fonseca a répondu à l’appel du pied de Nabil Bentaleb (milieu de terrain) au LOSC. « C’est un très bon joueur, mais on n’a pas de contacts avec lui. On a déjà Benjamin André, Jonas Martin, André Gomes, Angel Gomes, Carlos Baleba qui jouent à ce poste. On a déjà plein de joueurs de qualités. On n’a pas de besoin à ce poste. »