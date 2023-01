LOSC Mercato : Un crack de Ligue 1 fait un appel du pied à Lille

Publié par Thomas G. le 05 janvier 2023 à 17:35

Bien placé dans la course à l'Europe, le LOSC pourrait recruter l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans les prochains mois.

Cette saison, le LOSC a retrouvé des couleurs, notamment depuis la nomination de Paulo Fonseca où les Dogues ont entamé un nouveau projet. Le changement d'entraîneur semble avoir porté ses fruits puisque Lille est actuellement 7e à six points du podium. Les Lillois veulent poursuivre leur nouveau projet en se renforçant lors du mercato hivernal. Le LOSC pourrait notamment recruter un nouveau milieu de terrain pour préparer la succession de Benjamin André. Le capitaine de Lille n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin prochain et les Dogues veulent éviter une désillusion. Avant d’affronter l'ESTAC et le Stade Brestois, les Lillois ont reçu une bonne nouvelle dans leur quête d'un nouveau maître à jouer.

Dans cette optique, les dirigeants du LOSC auraient coché le nom de l’international algérien Nabil Bentaleb, selon Foot Mercato. Les prestations de l’ancien milieu de Tottenham avec Angers SCO cette saison ne sont pas passes inaperçues. Malgré les mauvais résultats de son club, Nabil Bentaleb est l’un des seuls angevins à s’illustrer cette saison. Sous contrat jusqu'en 2025, l’international algérien pourrait quitter Angers pour rejoindre Lille dans la course à l’Europe. Reste à savoir si les Angevins accepteront de vendre l’un de leur meilleur joueur en milieu de saison, en pleine lutte pour le maintien.

LOSC Mercato : Nabil Bentaleb veut jouer dans son club de cœur

Après un intérêt du LOSC lors du mercato hivernal, les Dogues pourraient réactiver la piste menant au capitaine angevin. Cette semaine, le dossier de l’international algérien Nabil Bentaleb a pris un nouveau tournant. Interrogé au micro de la Voix du Nord, le milieu de 28 ans s’est exprimé sur son avenir et sa saison.

Nabil Bentaleb a déclaré : « Cette fois, j’ai un bon de sortie. En France, le LOSC est mon club de cœur. J’apprécie Lille tout particulièrement, d’autant que ma famille est sur place. » Les Dogues auraient donc un avantage dans ce dossier et la volonté du joueur pourrait faire la différence. Le LOSC pourrait néanmoins devoir attendre le mercato estival pour pouvoir recruter Nabil Bentaleb.